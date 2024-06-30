Fransa'da tarihi seçim! Katılım rekor düzeyde gerçekleşiyor

Fransa’da 9 Haziran’da yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağın büyük zaferinin ardından Meclisin sürpriz bir kararla feshedilmesi ve 3 hafta gibi kısa bir sürede yapılan “yıldırım kampanya” sonrası Fransızlar erken genel seçimlerin ilk turu için bu Pazar sandık başına gitti.

Siyasi kriz üzerine gidilen erken seçimde, Fransa’nın nasıl bir iktidarla yönetileceği konusunda “tarihi” bir karar verecek olan seçmen, aşırı sağ parti Ulusal Bütünleşme’nin Meclis’te salt çoğunluğu elde ederek tek başına iktidara gelme olasılığı karşısında sandığa akın etti.

VOA'nın aktardığına göre seçimlerde, 49,5 milyon seçmen, Ulusal Meclis’te görev alacak 577 milletvekilini seçmek için, 30 Haziran ve 7 Temmuz tarihinde oy kullanmaya davet edildi. Ülke genelinde 4 bin 10 adayın yarıştığı seçimlere ilgi büyük oldu.

Sandığa akın ettiler: Ülke tarihinde ilk

Tatil zamanı yapılan seçimlerde rezervasyonlarını iptal edemeyen 3 milyon seçmen vekalet yoluyla oy kullanmak için başvuru yaptı. “Irkçılığa ve aşırı sağa” karşı birleşme temasıyla yapılan üç haftalık kampanyanın ardından Fransızlar oy kullanmak için milyonlarca seçmen sandığa akın etti.

İçişleri Bakanlığı’na göre, saat 12.00’de, katılım rakamı ilk kez yüzde 25.9’a ulaştı. Bu oran, ülke tarihinde öğlene kadar elde edilen en yüksek rakam olarak tarihe geçti. Özellikle 2022’deki genel seçimlerle kıyaslandığında yedi puandan fazla bir artış anlamına geliyor.

Anketler ve siyasi partiler, seçmenlerin yüzde 47,51'inin katıldığı 2022 milletvekili seçimlerine kıyasla, katılımda çok keskin bir artış bekliyor; katılım rakamının yaklaşık 49 milyon kayıtlı seçmenin üçte ikisine ulaşabileceğini, hatta aşabileceğini belirtiyor.

Aşırı sağ salt çoğunluğu alacak mı?

Seçimlerde, sandıktan çıkacak oylar, ülkenin kaderinde de büyük değişikliğe yol açacak. Aşırı sağ parti Ulusal Bütünleşme’nin salt çoğunluğu elde edip edemeyeceği, seçimlerin en büyük sonucu olacak.

Anketlerde yüzde 36 civarında oy alacağı belirlenen Marine Le Pen ve Jordan Bardella liderliğindeki RN’in, hükümeti tek başına ele geçirmesi için 577 milletvekilinin salt çoğunluğu olan 289 sandalyeyi kazanması gerekiyor.

Aşırı sağa karşı birleşen ve anketlerde yüzde 30 civarında oy alması beklenen Yeni Halk Cephesi (NFP) bloğunun da RN'e karşı gelecekteki muhalefet gücünü temsil edip edemeyeceği de ikinci önemli soru işareti.

Seçimlerde yüzde 18 civarındaki oy oranı ile sandıktan “üçüncü güç” olarak çıkması beklenen Cumhurbaşkanı Macron’un partisi Ensemble/Birlikte ile, yüzde 7 civarındaki oy oranıyla dördüncü gelmesi beklenen merkez sağ Cumhuriyetçiler’in (RN) gücü de ikinci turda sonuçla üzerinde belirleyici rol oynayacak.

İkinci tur 7 Temmuz'da!

İlk turda yüzde 50’nin üzerinde oy alan milletvekili seçilecek. Ardından yüzde 12,5 üzerinde oy alan adaylar 7 Temmuz’da ikinci turda yarışacak. Bu turda en yüksek oyu alan aday seçilecek. Barajı aşamayan adayların kimi destekleyeceği de belirleyici olacak.

Fransa’da oy kullanma işlemi akşam 20.00’ye kadar devam edecek.