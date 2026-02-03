Fransa’da X ofislerine baskın: Elon Musk ifadeye çağrıldı

Fransa’da Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’in ofislerine baskın düzenlendi. Paris Savcılığı, siber suçlar biriminin aramaları gerçekleştirdiğini ve Europol’ün de operasyona destek verdiğini duyurdu.

Savcılıktan yapılan açıklamada, operasyonun Ocak 2025’te başlatılan bir soruşturma kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Soruşturma, X’in algoritması ve kullanıcılara önerdiği içeriklere yönelik şikâyetler üzerine açılmıştı.

Elon Musk ve Linda Yaccarino ifadeye çağrıldı

Savcılık, soruşturma kapsamında Elon Musk ile X’in eski CEO’su Linda Yaccarino’nun nisan ayında ifade vermek üzere duruşmaya çağrıldığını açıkladı.

X konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Şirket daha önce soruşturmayı ifade özgürlüğüne yönelik bir saldırı olarak nitelendirmişti.

Paris Savcılığı, operasyonun X’in Fransız yasalarına uyumunu sağlama çabalarının bir parçası olduğunu vurguladı. Fransız siber suçlar polisi tarafından yürütülen soruşturmanın, Temmuz 2025’te platformda dolaşıma giren cinsel içerikli deepfake görüntüler ve Holokost inkârı içeren paylaşımlara ilişkin bildirimlerin ardından genişletildiği belirtildi.

X, soruşturmanın kapsamının genişletilmesini daha önce “siyasi saikli” olarak tanımlamış ve algoritmasını manipüle ettiği iddialarını reddetmişti. Savcılık ayrıca, bundan sonraki iletişimlerini X yerine LinkedIn ve Instagram üzerinden sürdüreceğini duyurdu.