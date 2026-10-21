Fransa'da yağmalanan ürünler satışa çıktı, hükümet denetimleri artırdı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından yağmalanan mağazalardan çalındığı düşünülen ürünlerin çevrim içi satışa sunulması, ikinci el satış platformu Vinted'i harekete geçirdi.

Şirket, yağma olaylarıyla bağlantılı ilanları kaldırdığını ve şüpheli satışlara yönelik denetimleri sıkılaştırdığını duyurdu.

Vinted'den yapılan açıklamada, yağmayla bağlantılı ilanların tespit edilmesi ve kaldırılması için ekiplerin derhal harekete geçtiği belirtildi.

Çalıntı ürünlerin satışının veya satışına aracılık edilmesinin platform kurallarına aykırı olduğu vurgulanırken, ihlal tespit edilen hesapların kalıcı olarak kapatılabileceği bildirildi.

Şirket, şüpheli ilanların takibi için denetimlerin artırıldığını ve Fransız makamlarıyla kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıldığını açıkladı.

Fransa hükümeti çevrim içi platformları mercek altına aldı

Fransa hükümeti, yağmalanan ürünlerin internet üzerinden satıldığına ilişkin haberlerin ardından çevrim içi pazar yerlerine yönelik denetimleri artırdı.

Küçük İşletmeler Bakanı Serge Papin, pazartesi günü çevrim içi pazar yeri işletmecileri ile İçişleri ve Adalet bakanlıklarının yetkililerinin katıldığı bir toplantı düzenlendiğini açıkladı.

Papin, salı günü yaptığı açıklamada ise platformların yağmalanan ürünlere ait ilanları tespit edip kaldırma konusunda taahhütte bulunduğunu bildirdi.

Hükümetin çevrim içi satışları da takip ettiğini belirten Papin, çalıntı ürün satanların tespit edilerek yargı önüne çıkarılacağı uyarısında bulundu.

Sephora ve lüks markalar da hedef oldu

CNN'de yer alan habere göre hafta sonundaki şiddet olaylarında Louis Vuitton ve Rolex gibi lüks markaların yanı sıra kozmetik perakendecisi Sephora'nın mağazaları da zarar gördü.

Sephora, Fransa'daki bazı mağazalarının yağmalandığını ve çalışanlarının şiddet, korku ve yoğun gerilimle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Şirketin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Catherine Spindler, çalışanların ve müşterilerin güvenliği için cumartesi günü mağazaların saat 17.00'de kapatıldığını, kent merkezindeki mağazaların ise ertesi gün de hizmet vermediğini bildirdi.

Lüks moda markası Burberry de Paris'teki Rue Saint-Honoré üzerinde bulunan mağazasını, durumu değerlendirmek amacıyla geçici olarak kapattığını duyurdu.