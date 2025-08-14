Fransa'da yazın en büyük yangını: Kasıt var mı?

  1. Ekonomim
Fransa'nın güneyindeki Aude vilayetinde yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği açıklandı.

Montpellier Savcılığından, Aude vilayetindeki yazın en büyük orman yangınıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

 

Açıklamada, 5 Ağustos'ta Aude vilayetinde Lagrasse ile Ribaute köyleri arasında yerel saatle 16.15 sularında başlayan ve en az 5 çevre beldeye yayılan yangında yaklaşık 17 bin hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü kaydedildi.

Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır birçok kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 36 evin de yıkıldığı belirtildi.

"Yangın insan kaynaklı çıktı"

Açıklamada, yangınla ilgili 6 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı ve 9 Ağustos itibarıyla bu soruşturmanın Montpellier Savcılığına bağlı bölgesel çevre birimine devredildiği kaydedilerek, "Jandarmaların ve uzman birimlerin araştırmaları ilerledikçe bu yangının insan kaynaklı olduğu, doğal nedenin ise tamamen dışlandığı ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uzmanların, yangının çıkış koşulları göz önünde bulundurulduğunda suç teşkil edecek kasıtlı bir eylem sonucu başlamış olabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

Bu ihtimalin ek araştırmalarla doğrulanmasının gerektiği ve zaman alabileceği vurgulanan açıklamada, yangınla ilgili iki soruşturma hakiminin görevlendirildiği kaydedildi.

Ülkenin Aude vilayetinde 5 Ağustos'ta çıkan yangın, 10 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

