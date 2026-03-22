Fransa genelinde yerel seçimlerin ikinci turu için seçmenler sandık başına gidiyor.

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunda oy verme işlemi başladı
Ülkede yerel seçimlerin ikinci turunda yaklaşık 26 milyon seçmen için kurulan sandıklarda, yerel saatle 08.00'de oy verme işlemi başladı.

Seçmenler, küçük kentlerde yerel saatle 18.00, başkent Paris gibi büyük kentlerde ise 20.00'ye kadar oy kullanabilecek.

İkinci turun resmi olmayan sonuçları, seçim yasaklarının sona erdiği 20.00'den itibaren medyada duyurulacak.

Seçimlerin ikinci turunda 124 bin aday yarışıyor

Fransa'da belediye meclis üyesi adayları farklı parti ve ittifakların sunduğu listeler halinde seçimlere katılıyor.

Seçimlerin ikinci turu kapsamında, henüz belediye başkanı seçilmeyen yaklaşık 1500 belediyede seçim düzenleniyor.

İkinci turda 4 bin 355 listede yaklaşık 124 bin aday yarışıyor.

Yerel seçimlerin ikinci turunda belediyelerde en yüksek oy oranına sahip olan liste, belediye meclisinin sandalyelerinin yarısını kazanıyor.

Geriye kalan sandalyeler ise aynı belediye için yarışan ve oyların yüzde 5'ten fazlasını alan tüm listelerin oy oranlarına orantılı olarak dağıtılıyor.

Ülkenin en büyük 3 kenti Paris, Marsilya ve Lyon'da seçmenler, yaşadıkları ilçelerin ve merkez belediye meclislerinin üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Yerel seçimlerin ilk turu 15 Mart'ta düzenlenmişti.

Fransa'da iki turlu yerel seçimler, her 6 yılda bir düzenleniyor.

ABD'de "lale günü": 80 binden fazla çiçek dağıtıldıABD'de "lale günü": 80 binden fazla çiçek dağıtıldıDünya
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi
Trump'ın "İran'ın enerji tesislerini vururuz" tehdidine Tahran'dan yanıtTrump'ın "İran'ın enerji tesislerini vururuz" tehdidine Tahran'dan yanıtDünya

 