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Fransa'daki bal mumu müzesinden Macron'un heykeli çalındı

Greenpeace üyesi oldukları iddia edilen üç kişi, Fransa'nın başkenti Paris'teki bal mumu müzesinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un heykelini çaldı.

Haber Merkezi
AA
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Fransa'daki bal mumu müzesinden Macron'un heykeli çalındı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki bal mumu müzesinden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un heykeli çalındı.

Ulusal basının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre hırsızlık, Paris’in 9. bölgesinde bulunan ünlü isimlerin bal mumu heykellerinin sergilendiği Grevin Müzesi'nde gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde müzeye giren iki kadın ve bir erkek, Macron'un heykelini çaldı.

40 bin Euro değerinde olduğu düşünülüyor

Çevre örgütü Greenpeace üyesi oldukları belirtilen şüpheliler, içeri girdikten sonra kılık değiştirerek müze çalışanı gibi davrandı.

Şüpheliler, heykeli örtüye sararak müzenin acil çıkış kapısından çıkardı.

Eserin 40 bin euro değerinde olduğu belirtiliyor. 

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