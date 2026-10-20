Fransa'daki olaylarda 3 bin mağaza hasar aldı: Zararın bedelini kim ödeyecek?

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Fransa’da hafta sonu yaşanan olaylarda zarar gören mağaza sayısı en az 3 bine ulaştı.

Bu sayı, bir gün önce açıklananın iki katı. Hasarın büyük bölümünü karşılaması beklenen sigorta şirketleri ise toplam maliyete ilişkin henüz bir tahmin yapamıyor.

Fransa Sigortacılar Federasyonu France Assureurs, Euronews’e yaptığı açıklamada üyelerinin "zarar gören sigortalılara destek olmak için tüm imkânlarıyla seferber olduğunu" bildirdi. Federasyon, ilk hasar tahminini ya da şimdiye kadar kaç başvuru yapıldığını paylaşamadı.

Federasyonun kriz ekibi, "son derece şiddetli olaylar" olarak nitelendirdiği gelişmelerin ardından ülke genelindeki kamu kurumlarıyla birlikte çalışıyor.

Hasar artarken Fransız piyasaları geride kaldı

FCD perakende federasyonuna da başkanlık eden Carrefour Üst Yöneticisi Alexandre Bompard, pazar günü yaklaşık 1500 mağazanın etkilendiğini tahmin etmiş ve sektörün kaybını yüz milyonlarca euro olarak hesaplamıştı.

Pazartesi günü hükümetin açıkladığı sayı 3 bine çıktı. Carrefour, 20’si yağmalanan toplam 50 mağazasının zarar gördüğünü bildirdi.

Finans piyasaları da pazartesi günü baskı altındaydı. Fransa’nın CAC 40 endeksi günü yüzde 1,1 düşüşle tamamladı. Euro STOXX 600 endeksindeki düşüş ise yüzde 0,9 oldu.

Carrefour hisseleri yüzde 2,2, lüks tüketim grubu LVMH hisseleri yüzde 1,8 değer kaybetti. Hafta sonu Marsilya’da girilen mağazalar arasında bir Louis Vuitton butiği de vardı.

Sigorta şirketlerinin hisseleri de geriledi. Paris’te AXA yüzde 1,3, reasürans şirketi SCOR yüzde 0,9 değer kaybetti. Milano’da Generali yüzde 2,3, Unipol yüzde 3,2 düştü.

Fransız devlet tahvillerinde de satış baskısı görüldü. Ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık sekiz baz puan artarak yüzde 4,94’e yükseldi. Almanya’nın aynı vadeli tahvil faizi ise dört baz puandan az arttı. Böylece iki ülkenin borçlanma maliyetleri arasındaki fark yaklaşık 148 baz puana çıktı.

2023 olaylarının maliyeti ne olmuştu?

Fransa’da Haziran ve Temmuz 2023’te yaşanan olaylar, bu hafta sonunun maliyetine ilişkin bir karşılaştırma sunuyor.

France Assureurs’ün Euronews’e verdiği bilgiye göre, o dönemde sigorta kapsamındaki zarar 793 milyon euroya ulaşmıştı.

Şirketler yaklaşık 17 bin hasar başvurusuyla ilgilenmiş, başvuru başına ortalama zarar yaklaşık 46 bin 600 euro olmuştu.

Toplam tutarın yaklaşık üçte ikisini oluşturan 523 milyon euro, mağazalar ve işyerlerindeki zarardan kaynaklandı.

Belediye binaları, okulları ve otobüsleri saldırıya uğrayan yerel yönetimlerin zararı yaklaşık 200 milyon euroyla toplamın dörtte birine yaklaştı. Araçlar ise hasarın yüzde 7’sini oluşturdu.

Bu rakamlar bile yıkımın tamamını göstermiyordu. Fransa Senatosu tarafından daha sonra yürütülen araştırmada maddi hasar yaklaşık 1 milyar euro olarak hesaplandı. Bazı zararlar sigortaya hiç bildirilmemiş, bazıları ise poliçeler kapsamında yalnızca kısmen karşılanmıştı.

Karşılaştırma, bu kez etkilenen mağaza sayısının daha yüksek görünmesi nedeniyle önem taşıyor. CCI France, 2023 olaylarında yaklaşık 2 bin 500 işletmenin tahrip edildiğini saymıştı. Hükümetin bu hafta sonu için açıkladığı sayı şimdiden bunu aştı.

Yeni sigorta sistemi henüz yürürlükte değil

Fransa, 2023’te ortaya çıkan sigorta sorunlarını gidermek amacıyla 2026 bütçe yasasında yeni bir düzenleme yaptı.

Düzenleme, belirli mal sigortası poliçelerinde toplumsal olaylardan kaynaklanan hasar teminatını zorunlu kılıyor ve büyük zararları karşılamalarında sigorta şirketlerine yardımcı olacak ulusal bir fon oluşturuyor.

Sigorta şirketleri, ilgili poliçe primlerinin yüzde 1,5’ine kadar katkı sağlayarak fonu finanse edecek. Devlet de yılda 4 milyar euroya kadar garanti verecek.

Ancak sistem henüz yürürlüğe girmedi. Bunun için Avrupa Komisyonunun onayı ve hükümetin uygulama kararnamesi gerekiyor.

Dolayısıyla hafta sonu zarar gören işletmelere yapılacak ödemeler, mevcut sigorta sözleşmelerine bağlı olacak.

Hasar karşılanabilir, peki ya kaybedilen satışlar?

France Assureurs’e göre Fransa’da mağaza ve binalara yönelik poliçelerin çoğu, toplumsal olaylar ve ayaklanmalardan doğan zararı kapsıyor. Bu teminat genellikle yangın, hırsızlık, vandalizm ve kırılan vitrinlerin onarımını karşılıyor.

Zarar gören bir mağazanın sonraki günlerde ihtiyaç duyduğu koruyucu levhalar ve güvenlik görevlilerinin masrafları da çoğu zaman kapsamda yer alıyor.

İşletmelerin karşılanmayan kayıplarla karşılaşabileceği alan ise kapalı kaldıkları sürede yapamadıkları ticaret. Tamamen veya kısmen kapanma nedeniyle ödeme alınabilmesi, isteğe bağlı iş durması teminatına bağlı.

Bu teminat, kaybedilen satışların tamamını değil, brüt kâr kaybını karşılıyor. Genellikle de mağazanın kapanmasına poliçe kapsamındaki fiziksel bir hasarın yol açmış olması gerekiyor.

Bazı sözleşmeler, işyerinde doğrudan hasar oluşmasa bile ödeme yapılmasına izin veriyor. Federasyona göre bu, yalnızca "poliçede açıkça belirtilen koşullarda" geçerli.

Sigortalıların hasarı bildirmek için genellikle beş günü bulunuyor. Bazı teminat türlerinden yararlanmak için polise şikâyette bulunulması da şart.

Devletin üstleneceği maliyet

Başbakan Sebastien Lecornu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, olaylardan etkilenen işletmelerin salı gününden itibaren çalışanları için devlet destekli kısa çalışma uygulamasından yararlanabileceğini söyledi.

Lecornu, yerel yetkililerden belirli bölgelerde sokağa çıkma yasakları uygulamalarını da istedi ve "gerekirse" olağanüstü hâl ilan edilebileceğini belirtti.

Gözaltına alınanların sayısı 2 bin 400’ü aşarken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez’in istifasını kabul etmedi.

Sağlanacak her destek, bu yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 5,4’ü kadar açık vermesi beklenen bütçeye yeni bir yük getirecek. Kamu borcu ise ekonominin yüzde 119’una ulaşmış durumda.

Olayların nihai maliyeti henüz bilinmiyor. Ancak ekonomik etkisinin saldırıya uğrayan mağazalarla sınırlı kalmayacağı görülüyor.