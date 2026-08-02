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Fransa'daki yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi

Fransa ’nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Haber Merkezi
DHA
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Fransa'daki yangınlar nedeniyle 2 bin 500 kişi tahliye edildi
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Fransa basını, Var vilayetinde önceki gün yeniden alevlenen yangına 1500 itfaiyeci, 10 yangın söndürme uçağı ve 6 helikopterle havadan ve karadan müdahale edildiğini duyurdu. Yangın nedeniyle vilayette 2 bin 500 kişi tahliye edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, ülke genelinde bu yıl 14 bin 320 yangın çıktığını ve bu yangınlarda 119 bin hektar alanın yandığını açıkladı.

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