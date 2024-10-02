Fransa'dan 60 milyar euroluk yeni tasarruf ve vergi paketi

Fransa, Başbakan Michel Barnier'in genişleyen bütçe açığını kapatmak ve yatırımcıların ülkeye olan güvenini arttırmak için önümüzdeki yıl yaklaşık 60 milyar euro (66,4 milyar dolar) harcama kesintisi ve vergi artışı planlıyor.

Hükümet yetkilileri Çarşamba günü basına yaptığı açıklamada, bütçe açığının milli gelire oranının yüzde 6,1'den yüzde 5'e düşürülmesini hedeflediklerini söyledi.

Toplam tutarın üçte ikisinden biraz fazlasının bakanlıklar, yerel yönetimler ve sosyal güvenlik sistemindeki harcama kesintilerinden kaynaklanacağın işaret edildi. Varlıklı bireyler ve büyük şirketler için geçici vergi artışlarının yanı sıra yeşil vergilendirmenin artırılmasıyla yaklaşık 20 milyar euro gelir sağlanacak.

Yeşil vergilendirme yaklaşık 1,5 milyar euro artacak

Hükümet yetkilileri Barnier'in vergi artışlarının sadece en büyük şirketleri ve en varlıklı bireyleri etkileyecek şekilde ayarlanacağı yönündeki mesajlarını da yeniden vurguladı. Aynı zamanda yüksek emisyonlu araçlara yönelik cezalar ve çevreyi en çok kirleten ulaşım türlerine yönelik vergilerle ilgili olası tedbirlerle birlikte yeşil vergilendirmenin yaklaşık 1,5 milyar euro artacağı belirtildi.

Yetkililer bütçenin tamamının 10 Ekim'de kabineye sunulacağını söyledi. Toplamda 40 milyar euroluk harcama kesintisinin yaklaşık yarısı devlet bakanlıklarının bütçelerinin sınırlandırılmasından kaynaklanacak.

Geri kalanı ise yerel yönetim harcamalarının yavaşlatılması ve sosyal güvenlik sistemindeki tasarruflardan gelecek.