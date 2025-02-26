Fransa'dan, Cezayir'e yeni diplomatik kısıtlamalar!

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, BFMTV'ye verdiği röportajda, "Fransızların çıkarını savunmak" adına Cezayirli yetkililere yönelik yeni diplomatik kısıtlamalar kararı aldığını belirtti.

Fransa'dan, ilişkilerin gerildiği Cezayir'e yeni diplomatik kısıtlamalar

Cezayirli yetkililerin ülkeye girişini kısıtlayan yeni diplomatik önlemlerin, bu ülke ile son dönemde kötüleşen ilişkilerle alakalı olduğunu kaydeden Barrot, "Bunlar (Cezayir ile) çağrıda bulunduğumuz işbirliği yeniden sağlandığında kaldırılacak geri döndürülebilir önlemlerdir." dedi.

Öte yandan Barrot, diplomatik tedbirlerin kaç kişiyi etkilediğini ve hangi tarihten itibaren yürürlüğüne konduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Fransa'nın sınır dışı ettiğini ancak Cezayir'in ülkeye girişine izin vermediğini iddia ettiği Cezayirli bir kişinin, 22 Şubat'ta Fransa'nın Mulhouse kentinde bıçaklı saldırı düzenlemesi ve 1 kişinin ölümüne neden olması iki ülke arasında ipleri yeniden germişti.

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, saldırganın Cezayir tarafından geri alınması için 10 kez başvuruda bulunduklarını ancak bu ülkenin her defasında taleplerini reddettiğini belirtmişti.

Fransa'nın son 2 ayda sınır dışı ettiği bazı Cezayir vatandaşları ülkesine alınmayarak geri gönderilmiş, bu durum hükümet kanadında tepkiyle karşılanmıştı. Cezayir, Fransız hükümeti tarafından iki ülke arasındaki anlaşmaya uymamakla suçlanmıştı.

Fransa ve Cezayir arasındaki son yıllarda kötüye giden ilişkiler, ayrıca karşılıklı gözaltı ve tutuklamalarla daha da gerilmişti.

Fransa ile Cezayir arasındaki ilişkiler son yıllarda gergin seyrediyor

Fransa'nın egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra bölgesinin Fas lehine özerklik planına destek verdiğini duyurması, bölgede bağımsızlık yanlılarını destekleyen Cezayir ile ilişkileri germişti. Cezayir, Temmuz 2024'te Fransa'nın Batı Sahra adımına tepki olarak Paris'teki büyükelçisini geri çekmişti.

İki ülke arasında Batı Sahra dışında çözüm bekleyen tarihi sorunlar da bulunuyor.

Bu sorunlar arasında Fransız yetkililerin, yıllardır iade etmeyi reddettiği Cezayir arşivi ve Paris'teki İnsan Müzesi'nde bulunan halk devrimi liderlerinin kafatasları, Fransa'nın 1960-1966 yıllarında Cezayir Çölü'nde gerçekleştirdiği nükleer denemelerin kurbanları için tazminat ödenmesi ve Bağımsızlık Savaşı (1954-1962) sırasında kaybolan 2 bin 200 kişinin akıbetinin açıklığa kavuşturulması yer alıyor.