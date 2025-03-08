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Fransa'dan Fas'a 781 milyon Euro'luk hızlı tren finansmanı

Fransa’nın Rabat Büyükelçiliği, Paris’in Fas’a 18 hızlı tren satın alımı için 781 milyon avro finansman sağladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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Fransa'dan Fas'a 781 milyon Euro'luk hızlı tren finansmanı
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Büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan açıklamada, Paris'in Fransız Alstom şirketinden 18 hızlı tren satın alınması için Fas'a 781 milyon avro finansman sağladığı belirtildi.

Söz konusu projenin "sürdürülebilir ulaşım" alanında Fas-Fransa iş birliğinin örneklerinden biri olarak nitelendirildiği açıklamada, hızlı trenlerin Daru’l Beyda (Kazablanka) ile Marakeş arasındaki yüksek hızlı tren hattının genişletilmesi için kullanılacağı kaydedildi.

Fas, hızlı tren ağına yatırım yapıyor

Kasım 2018’de Fas, Tanca ile Kazablanka arasında hizmet veren "Burak" adı verilen ülkenin ilk hızlı tren projesini hayata geçirdi.

Fas, 2025 Afrika Kupası ve 2030 Dünya Kupası organizasyonlarına hazırlık kapsamında hızlı tren ağını genişletmeyi hedefliyor.

Rabat yönetimi, önümüzdeki yıllarda demiryolu sektörüne 8,7 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Bu kapsamda, 1300 kilometrelik yeni hızlı tren hattı ve 3300 kilometrelik normal tren hattı inşa edilerek, ülkede demiryolu ile bağlantılı şehir sayısının 23’ten 43’e çıkartılması hedefleniyor.

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