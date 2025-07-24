Fransa'dan Filistin'i tanıma kararı: Tarih belli oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklaması şu şekilde:

Tarihî adaletli ve kalıcı bir barış taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin Devleti’ni tanıyacağına karar verdim.

Bunu önümüzdeki Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmi olarak ilan edeceğim.

Bugün öncelikli olan Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivillerin yardım almasıdır.

Barış mümkündür.

Derhal ateşkes ilan edilmeli, tüm rehine kişiler serbest bırakılmalı ve Gazze halkına kapsamlı insani yardım sağlanmalıdır. Ayrıca Hamas’ın silahsızlandırılması garanti altına alınmalı, Gazze güvence altına alınarak yeniden inşa edilmelidir. Son olarak, Filistin Devleti kurulmalı, yaşanabilirliği sağlanmalı ve silahsızlanmayı kabul edip İsrail’i tam olarak tanıyarak Orta Doğu’daki herkesin güvenliğine katkıda bulunması mümkün kılınmalıdır.

Başka bir alternatif yoktur.

Fransızlar Orta Doğu’da barış istiyor. Biz Fransızlar olarak, İsrailliler, Filistinliler ve Avrupa ile uluslararası ortaklarımızla birlikte bunun mümkün olduğunu göstermeliyiz.

Filistin Yönetimi Başkanı’nın bana verdiği taahhütler ışığında, ilerleme kararlılığımı kendisine ilettim.

Güven, açıklık ve kararlılıkla.

Barışı kazanacağız.



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