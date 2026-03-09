Fransa'dan Hürmüz Boğazı hamlesi: Savunma misyonu kurulacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni ziyaret ederek bölgesel güvenlik konularını ele aldı. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya gelen Macron, özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki ticaret yollarının yeniden güvenli hale getirilmesi için yürütülen diplomatik ve askeri hazırlıklara vurgu yaptı. Görüşmede, bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik olası adımlar ve iş birliği imkanları da değerlendirildi.

"Tamamen savunma odaklı bir misyon"

Macron, bölgedeki gerilimi düşürmek ve deniz güvenliğini tesis etmek adına atılacak adımları şu sözlerle ifade etti:

"Avrupalı ve Avrupalı olmayan devletlerle birlikte hazırlanması gereken, tamamen savunma odaklı ve sadece eskort görevi görecek bir misyon oluşturma sürecindeyiz."

Fransa, Kızıldeniz'deki Avrupa Birliği deniz misyonu Aspides'e iki savaş gemisiyle destek vereceğini de duyurdu. 28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların ardından bölgedeki deniz yollarına yönelik saldırıların artması, Paris yönetimini Akdeniz'deki askeri varlığını güçlendirmeye itti.

Doğu Akdeniz'deki güvenliği tahkim etme ve müttefiklerle dayanışma

Kıbrıs'ın geçtiğimiz hafta İran yapımı insansız hava araçlarının hedefi olması üzerine Macron, Charles de Gaulle uçak gemisini, bir fırkateyni ve hava savunma birimlerini bölgeye sevk etme kararı aldı. Elysee Sarayı, bu hamlenin Doğu Akdeniz'deki güvenliği tahkim etme ve müttefiklerle dayanışma amacı taşıdığını belirtti.

Macron'un ziyareti öncesinde ABD ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştüğü, pazartesi sabah saatlerinde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Orta Doğu ve Lübnan'daki durumu ele aldığı bildirildi.