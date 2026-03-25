Fransa'dan Hürmüz Boğazı için kritik hamle: Enerji koridorunda Umman ile stratejik iş birliği

Fransa yönetimi, dünya petrol trafiğinin can damarı konumundaki Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçiş koşullarının yeniden oluşturulması adına diplomatik girişimlerini sıkılaştırdı. Bölgedeki hareketliliğin küresel ticaret üzerindeki baskısını hafifletmeyi amaçlayan Paris, deniz güvenliğinin sadece askeri değil, aynı zamanda bölgesel bir mutabakatla sağlanması gerektiğini vurguluyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, ticaret gemilerinin serbest geçiş hakkının korunması ve enerji arz zincirinde yaşanabilecek olası aksaklıkların önüne geçilmesi noktasında stratejik bir önem taşıyor. Özellikle bölge ülkeleriyle yürütülen bu temaslar, uluslararası hukukun denizlerdeki hakimiyetini pekiştirmeyi hedefleyen bir risk yönetimi süreci olarak öne çıkıyor.

Umman Sultanlığı’nın kilit rolü ve bölgesel denge stratejisi

Fransa’nın bölgedeki güvenlik mimarisini yeniden inşa etme çabalarında, Umman Sultanlığı stratejik bir ortak ve kolaylaştırıcı aktör olarak merkezi bir konumda yer alıyor. Umman’ın tarihsel olarak yürüttüğü tarafsız ve dengeleyici diplomasi, Hürmüz Boğazı gibi hassas bir bölgede koordinasyonun sağlanması adına kritik bir güven zemini oluşturuyor. Paris yönetimi, uygun koşulların oluşması durumunda seyrüsefer güvenliğinin tesis edilmesinde Sultanlığın üstleneceği bu rolün vazgeçilmez olduğunu ifade ederken, diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına öncelik veriyor. Bu süreçte yürütülen koordineli adımlar, sadece enerji yollarını değil, aynı zamanda küresel ekonominin genel istikrarını da korumaya yönelik geniş kapsamlı bir vizyonu yansıtıyor.