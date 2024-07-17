Fransa'dan olimpiyatlar için 7.5 milyar euroluk dev bütçe
Avrupa, Almanya’daki Euro 2024 turnuvasından sonra bir başka dev organizasyona ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 11 bin uluslararası sporcu, 26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkentindeki 35 yarışma tesisinde 32 dalda ter dökecek.
Paris 2024 Olimpiyatları… Yaklaşık 11 bin uluslararası sporcu, 26 Temmuz ile 11 Ağustos tarihleri arasında Fransa’nın başkentindeki 35 yarışma tesisinde 32 dalda ter dökecek. Fransa olimpiyat için 7.5 milyar euroluk bütçe ayırmaya hazırlanıyor.
Ancak aynı şeyi Parisliler için söylemek zor. Fransızların yaşadığı olimpiyat krizi, özellikle Avrupa basınının manşetlerini süslüyor. Onlardan biri de İngiliz Telegraph gazetesi…
Dünya'dan Emre Ergül'ün haberine göre, gazeteler “Olimpiyatlar felaket niteliğinde bir finansal fiyaskoya dönüşüyor” başlıklı analizinde Paris olimpiyat ekonomisinin çöküşünü yazdı:
“ABD şehirlerinden Paris'e uçuş kapasitesini yüzde 15 artıran AirFrance bu ayın başlarında, içinde bulunduğumuz çeyrekte 180 milyon euro zarar açıkladı. Neden? Çünkü şehrin normalden çok daha kalabalık olmasını beklendiği için pek çok kişi Fransa’ya uçmadı.
Hisseleri de bu yıl yüzde 40 oranında düştü. (Bu, havayolunun yüzde 29'una sahip olan Fransız hükümeti için çifte bir darbe oldu.) Diğer havayolları da sıkıntı yaşıyor; Amerikan Delta daha bu hafta Paris'e yapılan zayıf rezervasyonlardan dolayı 100 milyon dolarlık zarar aldığını duyurdu.”
-“Otel rezervasyonları hayâlkırıklığı yarattı. Fransa'nın istatistik kurumu Insee'nin raporuna göre, açılış töreni civarındaki bazı günler yoğun geçecek ancak tüm olimpiyat döneminde doluluk oranı şu anda şehrin Temmuz 2023'te gördüğü yüzde 81.4 seviyesinin çok altında. Etkinlik yaklaştıkça bir odanın yüksek maliyetine ilişkin beklentilerin azalması ve boş odaları doldurmak için oranların sürekli düşmesi nedeniyle fiyatlar da istikrarlı bir şekilde düşüyor. Paris otelleri her zamankinden daha kötü bir yaz geçiriyor.”
-“Küresel TV izleyicisinden yararlanmak için yapılan sponsorluklarda bile pek büyük bir başarı sağlanmadı. Organizasyon komitesi, büyük şirketlerden gelen 1.2 milyar dolarlık hedefine ulaşacağını söylese de (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yakın dostu olan) LVMH imparatorluğunun sahibi Bernard Arnault son dakikada 150 milyon euroluk promosyonla devreye girmek zorunda kaldı.”
-“Şehir de hazır değil. Seine Nehri hâlâ nehirde planlanan etkinlikler için fazla kirli.
Üstelik kamu çalışanları hükümeti grevle tehdit ediyor.”
Oyunlar için Paris’e sadece 1.5 milyon yabancı gidecek. Business Times dergisi, başkentin turizm kurulu olan Paris je T’aime’ın verilerini yayınladı. Paris’e yılda 19.4 milyonu yerel, 24.7 milyonu da uluslararası olan 44.1 milyon ziyaretçi gidiyor. Son verilere göre, başkente olimpiyat haftalarında 11.3 milyon ziyaretçi bekleniyor ve bunun yalnızca 1.5 milyonu Fransa dışından olacak.
Bu yılki satışlar beklentilerin altınfa kaldı
Super Bowl, Dünya Kupası, olimpiyatlar gibi dev organizasyonları öncesi otellerden blok alım yapan Amerikalı spor seyahati şirketi 14sb’nin sahibi Alan Banchard, Paris’te yaşadıklarını şöyle anlattı: “Bu yılki satışlar, önceki Olipiyat oyunlarına göre beklentilerinin yüzde 80 altında kaldı. 25 yıldır ilk kez, 30 ay önce sözleşmesini yaptığımız otel odaları için ödediğimizden daha az parayı kabul edeceğiz. 1 yıl önce normalde 400 dolar olan otellere gecelik bin dolar ödedik. Ancak şimdi satabilmek için çok çok altında fiyatlara satıyoruz.”
Fransız medyası da restoran mönülerinden metro biletlerine kadar çoğu şeye zam gelmesinden dolayı Paris halkının öfkeli olduğuna dikkat çekti.