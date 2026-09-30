Fransa'dan piyasaları ilgilendiren karar: Rekor tahvil ihracı geliyor

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Fransa'nın borç ajansı Agence France Trésor, 2027 yılı için kapsamlı bir tahvil ihracı planı açıkladı. Buna göre ülke, geri alımların ardından orta ve uzun vadeli borçlanma yoluyla 340 milyar euro kaynak sağlamayı hedefliyor. Planlanan tutar, önceki yıla kıyasla yaklaşık yüzde 10 daha yüksek olacak.

Borçların yenilenmesi ve bütçe açığı etkili

Fransa'nın daha yüksek miktarda tahvil ihraç etmesinin iki temel nedeni bulunuyor. İlk olarak geniş bütçe açığının finanse edilmesi hedefleniyor. Bunun yanında 2027'de vadesi gelecek tahvillerin yenilenmesi için de yeni borçlanmaya ihtiyaç duyuluyor.

Fransız devletinin toplam finansman ihtiyacının gelecek yıl 28 milyar euro artarak 339,7 milyar euroya ulaşması bekleniyor.

Vadesi gelen borçlar finansman ihtiyacını artırıyor

Toplam finansman ihtiyacındaki artışın önemli bölümünü gelecek yıl vadesi dolacak tahviller oluşturuyor. Yenilenmesi gereken tahvillerdeki tutarın 19,4 milyar euro artması bekleniyor. Bu durum, Fransa'nın 2027 yılında daha yüksek miktarda borçlanma gerçekleştirmesinde etkili olacak.

Bütçe açığında sınırlı gerileme hedefleniyor

Fransa'nın bütçe açığının 2026 yılında gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 5,4'üne ulaşması bekleniyor. Hükümet, 2027 yılında açığı yüzde 5 seviyesine indirmeyi planlıyor. Bu hedef doğrultusunda 54 milyar euroluk harcama kısıntısı içeren bütçe önlemlerinin uygulanması öngörülüyor.

Tahvil getirilerindeki fark büyüdü

Fransa'nın borçlanma maliyetleri de dikkat çekiyor. Ülkenin 10 yıllık tahvilleri ile Almanya'nın eşdeğer tahvilleri arasındaki getiri farkı son dört ayda yaklaşık iki katına çıkarak 120 baz puana ulaştı. Bu seviyenin 2012'deki euro bölgesi borç krizinden bu yana görülen en yüksek düzey olduğu belirtildi.

Siyasi belirsizlik bütçeyi zorlaştırıyor

Fransa'daki parçalı Ulusal Meclis yapısı, 2027 bütçesinin kabul edilmesine ilişkin belirsizliği artırıyor. Muhalefet gruplarının, cumhurbaşkanlığı seçimlerine yedi ay kala hükümetle iş birliği yapma konusunda sınırlı teşvike sahip olduğu belirtiliyor.

Borçlanma maliyetleri yakından izleniyor

Fransa'nın tahvil getirileri euro bölgesindeki en yüksek seviyelerde bulunuyor. Enerji kaynaklı enflasyonun faizleri yüksek tutabileceğine ilişkin endişeler ve hükümetlerin artan borçlanma ihtiyacı, küresel ölçekte tahvil getirileri üzerinde de baskı oluşturuyor.

Agence France Trésor Üst Yöneticisi Antoine Deruennes ise Fransa'nın yükselen borçlanma maliyetlerinin, devletler ve büyük teknoloji şirketlerinin finansman ihtiyacının yanı sıra merkez bankalarının sıkı para politikalarıyla şekillenen küresel yüksek faiz ortamının bir parçası olduğunu ifade etti.