Fransa’nın Cezayir hamlesi: Büyükelçi kararı ne anlatıyor?

Fransa’nın Cezayir ile yürüttüğü diplomatik ilişkiler, yaklaşık bir yıl süren derin sessizliğin ardından Paris’in hamlesiyle yeniden hareketleniyor. Paris yönetimi, ikili ilişkilerde biriken sorunları aşmak ve Akdeniz’deki stratejik çıkarlarını korumak adına Büyükelçi Stephane Romatet’yi yeniden göreve göndererek temsiliyeti en üst seviyeye çıkarma kararı aldı. Bu adım, sadece bir elçi ataması değil, aynı zamanda Fransa’nın bölgedeki tarihi ve siyasi krizleri yönetme noktasında yeni bir irade ortaya koyması anlamına geliyor. Diplomatik koridorlarda öne çıkan temel unsur, Fransa’nın artık çatışma yerine kazan-kazan odaklı bir iş birliği zeminini test etmeye başlaması. Ancak bu geri dönüşün, masadaki zorlu dosyaların ne kadarını çözeceği sorunsalı hala güncelliğini koruyor. Siyasi iradenin attığı bu adım, Fransa’nın bölgedeki diplomatik tıkanıklığı aşmak adına sergilediği en somut hamle olarak kayıtlara geçiyor. Bu yeni dönem, Fransa’nın Kuzey Afrika politikasındaki mecburiyetlerin bir kez daha tescillenmesi olarak da görülebilir. Paris, bu hamleyle bölgedeki aktörlere diplomatik önceliğini koruduğu mesajını veriyor.

Etkin diyalog arayışı ve masadaki dosyalar

Büyükelçinin yeniden gönderilmesiyle hedeflenen etkin diyalog süreci, aslında Fransa’nın bölgedeki stratejik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Enerji güvenliği, göç kontrolü ve bölgesel istikrar gibi kritik başlıklar, Fransa’yı Cezayir ile yeniden aynı masada buluşmaya zorlayan temel etkenler olarak öne çıkıyor. Fransa’nın Kuzey Afrika’daki nüfuzunu koruma çabası, Büyükelçi Romatet’nin çantasındaki en önemli dosyaları oluşturuyor. Diplomatik temsilin yeniden tesisi, Paris’in sorunları doğrudan iletişim kanallarıyla çözme iradesini temsil ediyor. Siyasi iradenin bu yumuşama sinyali, Akdeniz havzasındaki diğer aktörler tarafından da yakından izleniyor. Sürecin başarısı, teknik heyetlerin bu siyasi yumuşamayı somut anlaşmalara dökebilme kabiliyetine bağlı görünüyor. Mevcut krizlerin yönetilmesinde kurumsal iletişimin yeniden tesisi, Fransa için çözüm adına gereken asgari zemini oluşturuyor. Bu süreçte sağlanacak her küçük ilerleme, Paris'in bölgesel prestijini doğrudan etkileme potansiyeli taşıyor.

Nisan 2025 krizinden çıkarılan dersler

Fransa’nın elçisini geri çekmesine neden olan Nisan 2025 krizi, iki ülke arasındaki hafıza sorununun ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Sömürge dönemi mirası ve karşılıklı siyasi açıklamalarla tırmanan gerilim, diplomatik ilişkileri kopma noktasına getirse de sahadaki gerçekler bu kopuşun kalıcı olamayacağını gösterdi. Paris yönetimi, Romatet’yi yeniden göndererek krizin maliyetinin kendisi için sürdürülebilir olmadığını kabul etmiş görünüyor. Bu geri dönüş hamlesi, geçmişin gölgesinden sıyrılıp geleceğe odaklanma niyetinin bir göstergesi olarak sunuluyor. Ancak Fransa’nın kırmızı çizgilerinden ne kadar taviz vereceği, diyalog sürecinin kalıcılığını belirleyecek ana unsur olacak. Diplomatik manevraların ötesinde, Fransa içindeki toplumsal dengelerin bu siyasi normalleşmeye vereceği tepki de büyük önem taşıyor. Hafıza savaşlarının yerini reelpolitik bir yaklaşıma bırakması, Paris için öncelikli bir hedef halini aldı. Geçmişteki hataların tekrar edilmemesi, büyükelçinin sahadaki öncelikli görev tanımı içerisinde yer alıyor.

Jeopolitik denge ve bölgesel rekabet

Akdeniz ve Afrika genelinde değişen güç dengeleri, Fransa’yı Cezayir ile olan ilişkilerini revize etmeye mecbur bırakıyor. Rusya ve Çin gibi aktörlerin bölgedeki artan varlığı, Fransa'nın Cezayir gibi stratejik bir ortağı tamamen kaybetme lüksünün olmadığını bir kez daha hatırlattı. Büyükelçinin göreve iadesi, bu geniş kapsamlı rekabet içerisinde Fransa’nın kendi pozisyonunu sağlamlaştırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Paris bu adımla, bölgedeki etkinliğini korurken Cezayir'in egemenlik haklarına duyulan saygıyı da diplomatik bir dil olarak kullanıyor. Karşılıklı atılan bu adımlar, bölgedeki gerilimi düşürme potansiyeli taşısa da sürecin kalıcılığı sahadaki uygulamalara bağlı olacak. Afrika kıtasındaki nüfuz mücadelesinde Fransa için Cezayir ile kurulacak etkin diyalog, stratejik bir zorunluluk halini almış durumda. Bu hamle, Avrupa’nın enerji arz güvenliğinde Cezayir’in artan rolünü de göz ardı etmeyen pragmatik bir adım niteliği taşıyor.

Çözüm adresi masa mı yoksa geçici sessizlik mi?

Siyasi çevrelerde merak edilen asıl konu, bu hamlenin köklü bir barışın mı yoksa geçici bir nefes almanın mı habercisi olduğu yönünde birleşiyor. Büyükelçinin dönüşü, teknik heyetlerin yeniden bir araya gelmesi ve ekonomik anlaşmaların canlanması için gereken minimum güven iklimini sağlayabilir. Ancak vize sorunları ve tarihi arşivler gibi kronikleşmiş meseleler hala masada beklerken, Fransa’nın elçi atamasının tek başına tüm pürüzleri gidermesi beklenmiyor. Siyasi iradenin bu diyalog sürecini ne kadar sahipleneceği, önümüzdeki aylarda atılacak somut adımlarla netleşecek. Sonuç olarak, diplomatik temsilin yeniden tesisi, Fransa ve Cezayir arasındaki kriz yönetiminde yeni bir test aşamasına geçildiğini kanıtlıyor. Bu sürecin bir devlet politikasına dönüşüp dönüşmeyeceği, Fransa'nın bölgedeki gelecekteki karakterini belirleyecek ana unsur olacak. Diyalog kanalının yeniden açılması, krizlerin çözümü için umut vadetse de asıl sınav sahadaki pratik uygulamalarda verilecek.