  Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü

Aşırı sıcakların etkisi altındaki Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan orman yangınında 200 hektardan fazla alan zarar gördü.

Fransa'nın Charente vilayetinde çıkan yangında 200 hektardan fazla ormanlık alan zarar gördü
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneyindeki Charente vilayetinde yer alan Double ormanında dün çıkan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

200 hektardan fazla ormanlık alan yandı

Onlarca itfaiye aracı ve 300'den fazla itfaiye erinin müdahale ettiği yangında, civardaki bazı kasabalar tahliye edildi.

Soğutma ve temizleme çalışmalarının sürdüğü vilayette, yangın nedeniyle 12 kasabada elektrik kesintisi yaşandı. Bardenac kasabasındaki LGV tren hattı ise iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Charente vilayetinde, 280 futbol sahasına karşılık gelen 200 hektardan fazla ormanlık alan yandı.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ise ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

