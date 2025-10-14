Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy 21 Ekim'de cezaevine girecek

Agence France Presse'in (AFP) pazartesi günü aktardığına habere göre, Sarkozy, 21 Ekim’de Paris’te cezaevine girecek. Sarkozy, pazartesi günü Ulusal Mali Savcılık Ofisi’ne (PNF) giderek nerede ve ne zaman hapsedileceğine dair ayrıntıları öğrendi. Bu karar, Paris mahkemesinin 25 Eylül’de verdiği hükmün ardından alındı.

Sarkozy hapse girmekten kaçamayacak

Mahkeme, Sarkozy’yi 2007’deki seçim kampanyasını finanse etmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’nin çevresinden yasa dışı para toplanmasına göz yummakla suçlu bulmuştu. 2007–2012 yılları arasında Fransa cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, mahkumiyet kararına hemen itiraz etti. Fakat cezası “geçici olarak infaz edilebilir” nitelikte olduğu için, temyiz süreci bitmeden ceza ertelenemeyecek ve Sarkozy hapse girmekten kaçamayacak.

“Hassas tutuklular için ayrılan özel bir bölümde kalacak"

Avukatları, Sarkozy’nin tutuklandığı ilk günden itibaren tahliye talebinde bulunabilecek. Mahkeme bu talebi en geç iki ay içinde değerlendirecek. Talep reddedilirse, Sarkozy’nin yeniden başvuru hakkı olacak.

70 yaşındaki Sarkozy’nin, yaşı ve kamuoyundaki tanınırlığı nedeniyle Paris’teki La Sante Cezaevi’nde, “hassas tutuklular” için ayrılan özel bir bölümde kalması bekleniyor.

Seçim kampanyası finansmanı suçlamalarından beraat etti

Mahkeme, eski cumhurbaşkanını pasif yolsuzluk, Libya kamu fonlarını zimmete geçirme ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı suçlamalarından beraat ettirdi. Hakimler, Libya’dan Fransa’ya aktarıldığı iddia edilen paranın Sarkozy’nin 2007’deki kampanyasında ya da kişisel çıkarı için kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Sarkozy’nin temyiz öncesinde hapse girmesi, Fransa'da siyasi çevreler tarafından sert şekilde eleştirildi. Diğer taraftan, kamuoyu araştırma şirketi Elabe'nin eylül ayı sonunda yaptığı bir ankete göre, Fransızların yüzde 61’i kararı adil bulurken, yüzde 38’i haksız olduğunu düşündü. Sarkozy, hakkındaki tüm suçlamaları reddediyor ve bunların, Kaddafi hükümetiyle bağlantılı kişiler tarafından yürütülen siyasi bir intikam kampanyasının parçası olduğunu savunuyor. Ayrıca, suçlamaların 2011’de Kaddafi’nin devrilmesine verdiği destekten kaynaklandığını öne sürüyor.

Elektronik kelepçe takmak zorunda kalan ilk eski Fransız lider

70 yaşındaki Sarkozy, savaş sonrası dönemde hapse giren ilk Fransız lider ve bir Avrupa Birliği ülkesinin hapse giren ilk eski devlet başkanı olacak. Daha önce de yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından elektronik kelepçe takmak zorunda kalan ilk eski Fransız lider olmuştu. O davada bir yıllık hapis cezası almış, ancak bu cezayı ayak bileğine takılan elektronik kelepçeyle evde geçirerek üç ay sonra şartlı tahliyeye hak kazanmıştı.

Sarkozy, herhangi bir yanlış yapmadığını ve 2007’deki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için Libya’dan fon sağlamak amacıyla suç örgütü kurmadığını ifade etti.

Çalışma arkadaşını ağırlayarak “veda partisi” düzenledi

Le Figaro gazetesi, Sarkozy’nin geçen hafta Paris’te yaklaşık 100 dostu ve eski çalışma arkadaşını ağırlayarak “veda partisi” düzenlediği yazdı.

Sarkozy’nin cezaevinde kendisine ait bir hücresinin olacağı, günde bir saat egzersiz yapabileceği ve haftada üç ziyaret hakkına sahip olacağı belirtiliyor.