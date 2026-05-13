Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında 7 yıl hapis istemi

Fransa tarihinde cezaevine giren ilk cumhurbaşkanı olarak kayıtlara geçen Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı Libya davasının istinaf aşaması Paris İstinaf Mahkemesi'nde devam ediyor.

Savcılık, Sarkozy hakkında ceza taleplerini açıkladı. Savcılık, 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı suçlamasıyla yargılandığı davanın istinaf aşamasında, Sarkozy hakkında 7 yıl hapsi, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl siyasi yasak talep etti. Ceza talebinin, ilk derece mahkemesindeki yargılamada istenen cezayla aynı olduğu belirtildi.

Savcılık, Sarkozy'nin ilk derece mahkemesinde mahkum edildiği "suç örgütü kurma" suçunun yanı sıra, daha önce beraat ettiği yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve kamu fonlarının zimmete geçirilmesini gizleme suçlamalarından da mahkum edilmesini istedi. Savcılık ayrıca, Sarkozy'nin dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi yönetimiyle 2007 seçim kampanyasının finansmanına yönelik yasa dışı bir anlaşma yaptığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Savcı Rodolphe Juy-Birmann, Sarkozy hakkında talep edilen cezanın dosyanın ağırlığıyla orantılı olduğunu belirterek, Sarkozy'nin "her sanık gibi" değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Juy-Birmann, davanın yalnızca seçim kampanyasının finansmanıyla sınırlı olmadığını, kamu görevi, siyasi nüfuz ve uluslararası ilişkiler boyutu bulunan kapsamlı bir yolsuzluk iddiasını içerdiğini savundu.

"Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu savunmalarımızda göstereceğiz"

Sarkozy cephesi ise suçlamaları reddetti. Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, "Nicolas Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu savunmalarımızda göstereceğiz. Libya parası yok, seçim kampanyası Libya tarafından finanse edilmedi, Nicolas Sarkozy bu dosyada kişisel olarak zenginleşmedi" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık iki aydır devam eden istinaf aşamasının, sanık avukatlarının savunmalarının ardından tamamlanması bekleniyor. Paris İstinaf Mahkemesi'nin kararını 30 Kasım'da açıklayacağı bildirildi. Savcılığın talepleri mahkeme için bağlayıcı olmazken, davada son kararı mahkeme heyeti verecek.

Ne olmuştu?

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'nin Sarkozy'nin 2007 seçim kampanyasına gizlice yaklaşık 50 milyon euro aktardığını öne sürmüştü. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy ise söz konusu suçlamaları tamamen reddetmiş ve bunların siyasi amaçlı olduğunu savunmuştu. Fransız yargı makamları, 2018 yılında resmi bir soruşturma başlatmış ve Sarkozy hakkında yolsuzluk, yasa dışı kampanya finansmanı ve suç örgütüyle iş birliği gibi suçlamalar yöneltmişti.

Sarkozy 20 gün hapis yatmıştı

Sarkozy, 25 Eylül 2025 tarihinde 2007 yılında seçim kampanyasında Libya'dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı davada, suç örgütü kurma suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, kamu fonlarını zimmetine geçirme, pasif yolsuzluk ve yasa dışı finansman suçlamalarından ise beraat etmişti. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin hapis cezası, temyiz süreci tamamlanmadan hemen 21 Ekim 2025'te uygulanmıştı. Mahkeme, La Sante Cezaevi'nde 20 gün hapis yatan Sarkozy'nin cezasının sürdürülmesine gerek duyulmadığını açıklayarak, eski Cumhurbaşkanını adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı.

Sakozy'e yakın isimler de ceza almıştı

Dava kapsamında, Sarkozy döneminin İçişleri Bakanı Claude Gueant, 500 bin euro aldığı gerekçesiyle pasif yolsuzluk, sahtecilik ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis ve 250 bin euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bakan Brice Hortefeux, suç örgütü kurma suçundan 2 yıl hapis ve 50 bin euro para cezasına çarptırılmıştı. Hortefeux'a ayrıca 5 yıl kamu görevi yasağı ve siyasi/medeni haklardan mahrumiyet cezası da verilmişti. Fransız-Lübnanlı iş insanı Alexandre Djouhri, aktif yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlarından 6 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya lideri Muammer Kaddafi'nin eski kabine direktörü Bechir Saleh, 5 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası almış, Suudi iş insanı Khaled Bugshan, 3 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Fransız-Cibutili bankacı Wahib Nacer ise 4 yıl hapis ve 2 milyon euro para cezasına mahkum edilmişti. Eski Bütçe Bakanı Eric Woerth, tüm suçlamalardan beraat etmişti.

Davanın en önemli tanıklarından Takieddine hayatını kaybetti

Davanın en önemli tanıklarından biri olan Lübnan asıllı Fransız bir iş adamı Ziad Takieddine, 23 Eylül'de Lübnan'da gözaltında tutulurken hayatını kaybetmişti. Mahkeme, Takieddine hakkındaki yargılamanın ölüm nedeniyle düştüğü duyurmuştu.