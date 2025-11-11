Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapisten çıktı

Beş yıl hapis cezasına mahkum edilen Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, tutuksuz yargılanma talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün üç haftadır tutulduğu La Sante cezaevinden çıktı.

Sarkozy, 2007 yılındaki seçimlerde Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'den temin ettiği yasa dışı finansmanı kullanmaktan hapis cezasına çarptırılmış, 21 Ekim'de cezaevine girmişti.

Paris Temyiz Mahkemesi'nde bugün, eski cumhurbaşkanının ilkbaharda yapılması öngörülen temyiz duruşmasına kadar tutuksuz yargılanma talebinin ele alındığı duruşma yapıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre savcının, hapisten çıkartılmasını tavsiye etmesi üzerine mahkeme kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle Sarkozy'nin adli kontrol, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

Adalet bakanı ile görüşmesi yasaklandı

La Sante hapishanesinden çıkan ve evine giden 70 yaşındaki Sarkozy'nin Fransa topraklarından ayrılması ve davadaki diğer sanık ya da tanıklarla iletişim kurması yasak.

Mahkeme ayrıca Sakrozy'nin Adalet Bakanı Gérald Darmanin ile görüşmesini de yasakladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisine katılmadan önce Sarkozy ile birlikte siyaset yapan ve onu "akıl hocası" olarak nitelendiren Darmanin, geçen ay hapishanede eski cumhurbaşkanını ziyaret etmişti.

Bazı yargıçlar, yargı bağımsızlığını zedelediği gerekçesiyle bu görüşmeyi eleştirmişti.

Sarkozy hapishane günleri için "kabus" dedi

Bugünkü duruşmaya video bağlantısıyla katılan Sarkozy, hapiste geçirdiği günleri "kabus" olarak nitelendirdi, bu süre zarfından kendisine destek veren hapishane çalışanlarına teşekkür etti.

"Asla 70 yaşında cezaevini tecrübe edeceğim aklıma gelmezdi" diyen eski cumhurbaşkanı, cezaevinde kaldığı süreyi "Her tutuklu için olduğu gibi zor, çok zor. Hatta yıpratıcı" olarak tanımladı.

Nicolas Sarkozy, mahkemenin öngördüğü tüm şartlara uyacağını söylerken, "Efendim ben Fransızım. Ülkemi seviyorum. Gerçeğin galip gelmesi için mücadele ediyorum. Her zaman olduğu gibi, benim için öngörülen yükümlülüklere uyacağım" dedi.

Sarkozy ayrıca kendisine yöneltilen suçlamaları yine reddetti ve Kaddafi'den hiçbir zaman finansman talebinde bulunmadığını söyleyerek "Yapmadığım bir şeyi asla kabul etmeyeceğim" diye konuştu.

Sarkozy, sonunda 5 yıl hapis cezasına mahkum edildiği dava boyunca suçlamaları reddetmiş, kendisinin "intikam ve nefretin kurbanı olduğunu" savunmuştu.

Bugünkü duruşmaya Sarkozy'nin eşi Carla Bruni Sarkozy'nin yanı sıra iki oğulları da katıldı.

Küçük oğlu Louis Sarkozy, mahkemenin babası hakkındaki tutuksuz yargılanma kararı üzerine sosyal medyadan "Yaşasın özgürlük" ifadelerine yer verdiği bir paylaşım yaptı.