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Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komplo

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin 2007 seçim kampanyasında Libya’dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı dava hakkında yaptığı açıklamada "Bu bir komplo" ifadelerini kullanarak, "Kampanyamda Libya’dan gelen tek bir kuruş bile bulunamayacak" dedi.

İHA
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Sarkozy'den yasa dışı finansman iddialarına yanıt: Bu bir komplo
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Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında Libya’dan yasa dışı finansman sağladığı iddiasıyla yargılandığı dava hakkında yeniden hakim karşısına çıktı. Paris Ceza Mahkemesi’nde hakkındaki suçlamaları reddeden Sarkozy, "Bu bir komplo" ifadelerini kullanarak, "Kampanyamda Libya’dan gelen tek bir kuruş bile bulunamayacak" dedi.

"Bu davada yolsuzluk parası yok çünkü yolsuzluk olmadı"

Suçlamaları "10 yıllık bir iftira" olarak nitelendiren Sarkozy, yapılan kapsamlı soruşturmaların kendisini suçlayacak hiçbir delil ortaya koyamadığını vurgulayarak, “Bu davada yolsuzluk parası yok çünkü yolsuzluk olmadı” dedi.
Fransa’da 2007-2012 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy, dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi’den milyonlarca euro yasadışı fon aldığı iddiasıyla yargılanıyor. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında kamu fonlarının kötüye kullanılması, seçim kampanyasını yasadışı finanse etme ve organize suç örgütüne üyelik bulunuyor. Sarkozy’nin söz konusu suçlardan suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası ve 375 bin euro para cezasına çarptırılarak, 5 yıl boyunca siyasi haklardan mahrum edilmesi ihtimali bulunuyor.

Davada, Nicolas Sarkozy’nin yanı sıra eski İçişleri Bakanları Claude Gueant ve Brice Hortefeux gibi isimlerin de yer aldığı toplam 12 kişi yargılanıyor. Mahkemede masumiyetlerini savunan bu isimlerin yanı sıra, davaya müdahil olan insan hakları ve yolsuzluk karşıtı Fransız STK’sı Sherpa’nın avukatı Vincent Brengarth, Sarkozy’nin savunma stratejisinin detaylı incelemeler karşısında zayıf kalabileceğini ifade etti. Sarkozy, hakkındaki Libya davasının 10 Nisan’a kadar sürmesi bekleniyor.

Fransız basını, 2013 yılında yayınlanan bir belgede, Kaddafi’nin Sarkozy’nin seçim kampanyasına yardım etmeyi kabul ettiğini öne sürmüştü. Ancak Sarkozy, bu belgeyi “kaba bir sahtecilik” olarak nitelendirmişti. Mali savcılar, ise Sarkozy’nin 2005 yılında Kaddafi ile uluslararası izolasyonunu hafifletmek karşılığında seçim kampanyasına finansman sağlamak için bir anlaşma yaptığına inanıyor.

Ev hapsine çarptırılmıştı

Fransa Yüksek Mahkemesi, geçtiğimiz sene aralık ayında 2021 yılında yolsuzluk yaptığı ve bir yargıca rüşvet verdiği iddiasıyla yargılandığı davada Sarkozy hakkında verilen 2 yılı ertelenen 3 yıllık hapis cezasını onamıştı. Sarkozy’nin ev hapsine alınarak, elektronik kelepçe takılmasına karar verilmişti.

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