Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin bir yıllık hapis cezası kesinleşti

Fransa basını, Yargıtay’ın, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin telekulak davasına ilişkin itirazını değerlendirdiğini duyurdu.

Yargıtay’ın, Sarkozy'nin temyiz başvurusunu reddederek eski Cumhurbaşkanı hakkında alt mahkemenin verdiği altı ayı tecilli bir yıl hapis cezasını onadığı bildirildi. Bu ceza, Libya davasındaki mahkumiyetinin ardından Sarkozy'nin adli siciline geçen ikinci kesinleşmiş ceza oldu.

Sarkozy beş yıl hapse mahkum edilmişti

Fransa'da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül’de görülen Libya davasında, Sarkozy’nin “pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı” suçlarından beraatine, ancak “suç örgütü kurmak” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.

Fransa'da 21 Ekim'de cezaevine giren eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin serbest bırakılması için aynı gün başvuru yapılmıştı.

Paris İstinaf Mahkemesi, başsavcılığın talebi doğrultusunda, geçici gözaltının ardından Nicolas Sarkozy’nin 10 Kasım Pazartesi Paris’teki Santé Cezaevi’nden çıkmasına izin vermişti.

Sarkozy'nin Adalet Bakanı'nın ofisiyle iletişime geçme ve yurtdışına çıkış yasağı getirilmişti.