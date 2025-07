Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Temmuz Perşembe günü, Fransa'nın Filistin'i eylül ayında devlet olarak tanıyacağını duyurdu.

Macron, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, kararı eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda resmileştireceğini söyledi.

"Bugün acil olan şey, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" dedi.

Macron, "Fransa'nın Ortadoğu'da adil ve sürdürülebilir bir barışa olan tarihi bağlılığı göz önüne alındığında, Filistin devletinin tanınmasına karar verdim. Barış mümkün" dedi.

Consistent with its historic commitment to a just and lasting peace in the Middle East, I have decided that France will recognize the State of Palestine.



I will make this solemn announcement before the United Nations General Assembly this coming September.… pic.twitter.com/VTSVGVH41I — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025

Tepkiler ne oldu?

Peki, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına tepkiler ne oldu? BBC Türkçe derledi.

Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'a kararla ilgili gönderdiği bir mektubu da paylaştı. AFP haber ajansına göre, Filistin Yönetimi Macron'un açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Abbas'ın yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, "Bu tutum, Fransa'nın uluslararası hukuka bağlılığını ve Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ve bağımsız devletimizin kurulmasına verdiği desteği yansıtıyor" dedi.

İsrail ve ABD'den karara tepki

Diğer yandan İsrail ve ABD karara tepki gösterdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, X hesabından yaptığı açıklamada, "7 Ekim katliamının ardından Cumhurbaşkanı Macron'un Tel Aviv'in yanı başında bir Filistin devleti tanıma kararını şiddetle kınıyoruz" dedi.

"Bu koşullarda bir Filistin devleti, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir fırlatma rampası olacaktır. Açık konuşalım: Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet aramıyor; İsrail yerine bir devlet arıyorlar" diye ekledi.

We strongly condemn President Macron’s decision to recognize a Palestinian state next to Tel Aviv in the wake of the October 7 massacre. Such a move rewards terror and risks creating another Iranian proxy, just as Gaza became.



A Palestinian state in these conditions would be a… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 24, 2025

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bunun "Hamas propagandasına hizmet edecek ve barışı geciktirecek pervasız bir karar" olduğunu söyledi.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.



This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025

Fransa, Filistin'i tanıyan en büyük Avrupa ülkesi olacak

Fransa Cumhurbaşkanı, 7 Ekim 2023'teki Hamas'ın saldırılarının ardından İsrail'e destek vermişti ve sık sık anti-semitizm uyarısı yapan açıklamalar yaptı.

Ancak özellikle son aylarda İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaştan giderek daha fazla rahatsız olduğunu açıklamalarıyla ortaya koymaya başladı.

Aralarında Fransa, İngiltere ve Kanada'nın olduğu 28 ülke de İsrail'in yardım bekleyen Gazzelileri "acımasızca öldürmesini" kınayan ortak bir açıklama yayımlamıştı.

21 Temmuz'da ortak açıklama yapan 28 ülke, sivillerin çektiği acıların "yeni bir boyuta ulaştığını" belirterek Gazze'deki savaşın derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Fransa böylece Filistin'i tanıyan en büyük ve en güçlü Avrupa ülkesi olacak.

Filistin devletini Türkiye dahil 140'tan fazla ülke tanıyor.

Açıklama, Gazze'deki kitlesel açlık durumuna dünyadan gelen tepkiler sürdüğü bir dönemde geldi Fransa, Avrupa'nın en büyük Yahudi nüfusuna ve Batı Avrupa'nın en büyük Müslüman nüfusuna sahip.

Ortadoğu'daki çatışmalar genellikle Fransa'da protestolara veya gerginliklere yol açıyor.