Fransa'nın köklü gazetelerinden Le Monde, X'teki paylaşımlarını askıya aldı

Trump'ın yemin töreninin bugün düzenlenmesi beklenirken, Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirilen Musk'ın yönetimindeki X platformuna yönelik eleştiriler devam ediyor.

Fransa'da muhalefetten 19 milletvekili, farklı sivil toplum kuruluşları (STK) ve bazı yerel yönetimlerin ardından, Le Monde gazetesinden de X platformuna yönelik açıklama yapıldı.

Fenoglio, gazetesinin sitesinde yayınlanan açıklamada, Trump'ın, Musk ve sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın kurucu CEO'su Zuckerberg gibi sosyal medya platformu patronlarıyla olan işbirliğinin "özgür bilgiye" erişim üzerinde küresel bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Le Monde, bu nedenle X'teki içerik paylaşımlarını durdurmayı ve TikTok platformu ve Meta'daki platformlarla ilgili dikkati 2 katına çıkarmayı seçti." ifadesini kullanan Fenoglio, X'i 2022'de satın alan Musk'ın, bu platformu Avrupa'daki sosyal demokrat hükümetlere karşı bir baskı aracına dönüştürdüğünü savundu.

Fenoglio, X bu şekilde çalışmaya devam ettiği sürece Le Monde'un içerik paylaşımını bu platformda askıya almayı sürdüreceğini kaydetti.