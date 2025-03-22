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Fransa’nın kredi notu baskı altında: Görünüm negatif

Morningstar DBRS, Fransa'nın kredi notu görünümünü düşürdü. Geçen aylarda da ülkenin kredi notu görünümünü Moody's ve S&P de düşürmüştü.

Haber Merkezi
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Fransa’nın kredi notu baskı altında: Görünüm negatif
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS, Fransa'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü aşağı yönlü revize etti.

Morningstar DBRS'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu "AA (high)", kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notu "R-1 (high)" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Görünümde değişikliğin Morningstar DBRS'nin Fransa'nın önümüzdeki yıllarda büyük mali açığını ve yüksek kamu borç oranını azaltma kapasitesine ilişkin daha yüksek uygulama risklerine ilişkin görüşünü yansıttığı belirtildi.

Aralık 2024’te Moody’s, Mart 2025 başında da S&P, Fransa’nın kredi notu görünümünü düşürmüştü. Son değerlendirmesinde Fransa’nın kredi notunu teyit eden Fitch’te ise görünüm “negatif” bulunuyor.

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