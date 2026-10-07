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Fransa’nın şarap üretiminde 70 yılın en düşük seviyesi bekleniyor

Fransa'nın şarap üretiminin aşırı sıcaklar ve kuraklığın yanı sıra zayıf küresel talebin etkisiyle yaklaşık 70 yılın en düşük seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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Fransa’nın şarap üretiminde 70 yılın en düşük seviyesi bekleniyor
Takip Et

Fransa Tarım Bakanlığı'nın raporuna göre, yaz sonundaki yağmurlar Eylül ayı tahminlerine kıyasla üretim beklentilerini biraz iyileştirmiş olmasına rağmen bu yılki üretimin toplamda yaklaşık 35 milyon hektolitre olması bekleniyor. Beklenti, geçen yıla göre yüzde 2 düşüşe ve beş yıllık ortalamanın yüzde 14 altında bir seviyeye işaret ediyor.

Bu yılki hasat, kötü hava koşullarının üretimi 1957'den bu yana en düşük seviyeye düşürdüğü 2024 yılından daha kötü olacak. Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Fransa’da aşırı hava koşulları bağlara zarar veriyor ve ülkenin şampanya üretimi 2025’e göre yaklaşık yarı yarıya düşecek. Bloomberg'ün aktardığına göre bu durum, değişen içki tüketim alışkanlıkları ve durgun ekonomik koşullar nedeniyle azalan talepten zaten zarar gören sektöre daha fazla baskı uyguluyor. Fransız şarap ve alkollü içecek ihracatı düşüşte ve bu durum ülkenin gıda ticaret dengesini olumsuz etkiliyor.

Bakanlık, Languedoc-Roussillon bölgesinde verimin beklentilerin üzerinde olması nedeniyle üretim tahmininin Eylül ayındaki tahminlere göre hafifçe iyileştiğini belirtti. Uluslararası Üzüm ve Şarap Örgütü’nün verilerine göre, 2024 yılında üretim, 1957’deki 32,5 milyon hektolitreden bu yana kaydedilen en düşük seviye olan 36,1 milyon hektolitre olarak gerçekleşmişti.

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