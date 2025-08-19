  1. Ekonomim
  3. Fransa’nın Var bölgesinde 130 hektarlık orman küle döndü
Fransa’nın Var bölgesinde 130 hektarlık orman küle döndü

Fransa’nın güneydoğusundaki Var bölgesinde çıkan orman yangınında 130 hektardan fazla alan kül oldu.

Var Valiliği'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamasında, dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, 340 itfaiyecinin katıldığı yangın söndürme çalışmalarına, 7 uçak ve 5 helikopter ile havadan da destek verildiği belirtildi.

Var’da çıkan yangın ormanın büyük kısmını yok etti

Yangında yaklaşık 180 futbol sahasına karşılık gelen 130 hektardan fazla ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Fransa'nın güneyindeki farklı vilayetlerde yaz başından bu yana çok sayıda yangın çıktı.

Aude vilayetinde ay başında çıkan yangında yaklaşık 17 bin hektar alan zarar görmüş, yangın "yazın en büyük yangını" olarak kayıtlara geçmişti.

