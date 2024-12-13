Fransa'nın yeni başbakanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sadık bir müttefiki olan merkezci François Bayrou, Cuma günü öğleden sonra Fransa'nın yeni başbakanı olarak atandı. Duyuru, Fransız lider ile Bayrou'nun Cuma sabahı Elysée Sarayı'nda yaklaşık iki saat süren görüşmesinin ardından geldi.

Diğer partilerin desteğine sahip değil

Demokratik Hareket Partisi (MoDem) lideri, bazı aşırı sağcı Ulusal Birlik (Rassemblement National - RN) milletvekilleri arasında bile kısmen popüler olsa da, diğer partilerin üyelerinin oybirliğiyle desteğine sahip değil.

Aşırı sağcı milletvekili Philippe Ballard, "Eğer bu varsayım (François Bayrou) doğrulanırsa, Michel Barnier'e yaptığımız gibi ona da bir şans vereceğiz" dedi.