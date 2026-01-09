Fransa’yı Goretti Fırtınası vurdu: 380 bin hane karanlıkta

Fransa’nın kuzey ve doğu bölgelerinde dün akşamdan bu yana etkili olan Goretti Fırtınası, hayatı olumsuz etkiledi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo France, kuvvetli rüzgar tehlikesi nedeniyle 32 vilayette “turuncu alarm” verildiğini açıkladı. Ülkenin kuzeyindeki Gatteville’de rüzgar hızı saatte 213 kilometreye kadar ulaştı.

Elektrik altyapısından sorumlu Enedis, başta Normandiya olmak üzere ülkedeki 380 bin hanede elektrik kesintisi yaşandığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı ise fırtına nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

"Turuncu alarm" sürüyor

Fırtına, ulaşımı da etkiledi; Normandiya dahil kuzey bölgelerinde birçok tren seferi iptal edildi. Hala 21 vilayette kuvvetli rüzgar nedeniyle “turuncu alarm” devam ediyor.

Su baskınları da yaşandı. Etretat ve Fecamp gibi kentlerde sokaklar suyla dolarken, Cayeux-sur-Mer’de bazı mahallelerde su seviyesi 40 santimetreye kadar çıktı. Pas-de-Calais’te fırtına nedeniyle kökünden sökülen 43 ağaç trafiği aksattı; Seine-Maritime’in Roncherolles-sur-le-Vivier köyünde 45 metrelik bir ağaç 5 meskenin üzerine devrildi.

Eğitime 1 gün ara verildi

Seine-Maritime’de gece boyunca 17 kişi geçici olarak güvenli alanlara yerleştirildi. Ayrıca, bölgedeki ilköğretim ve liselerde eğitime 1 gün ara verildi; eğitime ara verilen vilayetler arasında kuzeydeki Manş bölgesi de bulunuyor.