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Fransız aşırı sağcı siyasetçi Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti

Fransa'da aşırı sağın önde gelen isimlerinden ve Ulusal Ralli partisinin kurucusu olan Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Fransız aşırı sağcı siyasetçi Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti
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Fransa siyasetinin en önde gelen isimlerinden olan ve ülkede II. Dünya Savaşı sonrası dönemde aşırı sağın kurucusu olarak bilinen Jean Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

Kurduğu Ulusal Ralli partisini kızı Marine Le Pen'e devreden, Jean Marie Le Pen, 2002 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ikinci olarak büyük bir başarı elde etmiş, ikinci turda Chirac'a kaybetmişti.

Fransa'nın en önde gelen siyasetçilerinden ve son iki cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'a karşı yarışan Marine Le Pen, Jean Marie Le Pen'in kızı.

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