Fransız çimento firması IŞİD'i desteklemekten suçlu bulundu

Paris Ceza Mahkemesi, Fransız çimento şirketi Lafarge hakkında yürütülen davada kararını açıkladı. Mahkeme, şirketi 2013-2014 yıllarında Suriye’deki faaliyetleri sırasında “terör örgütüne finans sağlamak” suçundan sorumlu buldu.

Aynı davada, tüzel kişi olarak Lafarge ile birlikte 8 kişi de söz konusu dönemdeki faaliyetler kapsamında aynı suçlamayla yargılanırken, mahkeme bu isimler hakkında da hükmünü verdi.

“Güvenlik ödemeleriyle terör örgütlerine milyonlarca Euro aktarıldı"

Mahkemeye başkanlık eden hakim Isabelle Prevost-Desprez Lafarge'ın o dönem Suriye'de faaliyetlerini sürdürerek "bir seçim" yaptığını belirtti.

Firmadan terör örgütlerine "güvenlik ödemeleri" adı altında ödeme yapılmasına Eylül 2012'de bir toplantı sırasında karar verildiğini aktaran hakim Prevost-Desprez, davaya konu olan suçlar kapsamında firmanın IŞİD dahil bölgedeki 3 silahlı örgüte 5,6 milyon euroya varan ödeme yaptığını bildirdi.

Mahkeme, Lafarge ve 8 kişinin, Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" suçlu olduğuna hükmetti.

IŞİD'i finanse ettiğini kanıtlayan belgeler

7 Eylül 2021'de Fransız şirketi Lafarge'ın, IŞİD'İ Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde finanse ettiğini kanıtlayan belgeleri yayımlamış, bu belgeler dünya genelinde geniş yankı bulmuştu.

Şirket hakkında Haziran 2017'de açılan soruşturma kapsamında Lafarge'ın eski Yönetim Kurulu Başkanı Bruno Lafont'un da aralarında bulunduğu bazı üst düzey yöneticiler, "teröre finansman sağlamakla" suçlanmıştı.

Soruşturmadan sorumlu 3 sorgu hakimi, 16 Ekim 2024'te Lafarge Grubu ve şirketin 4 eski yöneticisinin, IŞİD dahil terör örgütleri ile her türlü finansal ve ticari ilişkiyi yasaklayan Avrupa Birliği'nin (AB) ambargosunu ihlal ettikleri suçlamalarıyla yargılanmalarına karar vermişti.

Tüzel kişi sıfatıyla Lafarge ve 8 kişinin, 2013-2014 döneminde Suriye'deki faaliyetleri kapsamında "terör örgütünü finanse etmekten" yargılanmasına yönelik dava Kasım-Aralık 2025’te Paris Ceza Mahkemesinde görülmüştü.​​​​​​​