Fransız haber kanalında Zelenskiy ile canlı yayında sırasında bomba alarmı

İhbarın içeriği açıklandı

Polis kaynakları, bir kişinin güvenlik birimlerini arayarak kamu yayın kuruluşunun binasını patlatacağını söylediğini bildirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir şüpheli kişi ya da materyale rastlanmadı.

Daha önce benzer bir tahliye yapılmıştı

On beş Kasım tarihinde BFMTV’nin Paris’te bulunan merkezinde de benzer bir ihbar nedeniyle bina boşaltılmış, yayın akışı iki saatten uzun süre kesintiye uğramış ve güvenlik incelemesinin ardından çalışanlar binaya geri dönmüştü.