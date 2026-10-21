Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait jet düştü: Mürettebattan kayıp var

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Fransa Savunma Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Meurthe-et-Moselle vilayetinde askeri bir uçak düştü. Nancy-Ochey 133 Hava Üssü'nde konuşlu avcı filosuna ait Mirage 2000D tipi savaş uçağının, 20 Ekim akşamı yerel saatle 22.40 sıralarında görev dönüşü esnasında kaza kırıma uğradığı bildirildi.

Cansız Bedene Ulaşıldı, Arama Sürüyor

Olayın ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri enkaz alanında çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan ilk incelemelerde uçakta bulunan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden mürettebatın kimliğini tespit etme çalışmaları devam ederken, uçaktaki diğer kişinin bulunması için başlatılan operasyonlar aralıksız olarak yürütülüyor.

Soruşturma Başlatıldı

Askeri yetkililer, kazanın meydana geldiği Rogeville kentindeki enkaz bölgesinde güvenlik önlemlerini artırdı. Fransız makamları tarafından uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi amacıyla hem adli hem de teknik güvenlik soruşturmalarının başlatıldığı duyuruldu.