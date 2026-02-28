Fransız hava yolu şirketi Air France, Tel Aviv ve Beyrut uçuşlarını iptal etti

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Air France, İsrail ve ABD’nin İran’a saldırı başlattığı ve İran’ın da bu saldırılara karşılık verdiği güvenlik ortamında gelecek günlere ait uçuş programını daha sonra açıklayacağını ancak bugün için bazı iptallerin yaşandığını bildirdi.

Şirket, İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Lübnan’ın başkenti Beyrut için planlanan gidiş dönüş uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı.

Saldırılar nedeniyle İsrail, İran ve Irak hava sahası kapalı durumda.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.