Fransız oyuncu 43 yaşında ötanaziyle hayatını sonlandırdı

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2023 yılında geçirdiği bir fıtık ameliyatı sonrası dayanılmaz ağrılar yüzünden evden dahi çıkamaz hale gelen Fransız oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, yaşam mücadelesini Belçika’da ötanazi yaptırarak sonlandırdı.

Denis’in avukatı, müvekkilinin vücudunun artık kendisini taşıyamadığını söyledi.

Avukat Courtois, Denis’in ötanazi kararının Namur’da üç doktorla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından alındığını belirterek, “Arnaud Denis’in aldığı karar, Namur’da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildi. Vücudu artık onu taşıyamıyordu. Vücudu üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Arnaud Denis’in ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur” ifadelerini kullandı.

Doktorların miyaljik ensefalomiyelit ve ASIA sendromu teşhisi koyduğu Denis, 2026’nın başlarında verdiği bir röportajda çaresizliğini gözyaşlarıyla anlatmıştı. Tıbbın kendisine sunabileceği hiçbir tedavi kalmadığını belirten yetenekli oyuncu, sosyal hayatının bittiğini ve dört duvar arasında acı içinde kıvrandığını ifade etmişti.

Takipsizlik kararı verildi

Yaşadığı süreci yargıya taşıyan Denis, 5 Ocak 2026’da Paris Savcılığı’na "taksirle yaralama" suçlamasıyla başvurdu. Ancak Fransız yargısı, sağlık sorunları ile implant arasında kesin bilimsel nedensellik bağı kurulamadığı gerekçesiyle ağustos sonunda takipsizlik kararı verdi.

3 doktorun onayıyla yaşamına son verdi

Aylardır çektiği şiddetli acılara daha fazla dayanamayan 43 yaşındaki sanatçı, çareyi ötanazinin yasal olduğu Belçika'ya gitmekte buldu. 18 Mart'tan bu yana palyatif bakım merkezinde prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Denis, 22 Eylül’de Namur kentinde üç ayrı doktorun değerlendirmesi ve nihai onayıyla hayatına son verdi.