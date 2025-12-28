Fransız sinemasının yıldızı Brigitte Bardot hayatını kaybetti

Fransız sinemasının en büyük isimlerinden olan Brigitte Bardot 'Sensiz Yaşayamam', 'Ve Allah Kadını Yarattı', 'Nefret - Uslanmaz Dilber' gibi filmlerle bir döneme damga vurmuştu.

Ünlü oyuncu 91 yaşında hayatını kaybetti. Haberi Brigitte Bardot Vakfı duyurdu.

Oyuncunun yaklaşık üç haftadır hastanede yattığı ortaya çıktı.

Brigitte Bardot kimdir?

Brigitte Bardot, 28 Eylül 1934’te Paris’te doğan, Fransız sinemasının ve popüler kültürün en ikonik isimlerinden biriydi.

1950’ler ve 1960’larda özellikle Ve Tanrı Kadını Yarattı filmiyle dünya çapında ün kazanan Bardot, döneminin en tanınmış sinema yıldızlarındandı.

Doğal oyunculuğu, özgür ve kalıplara sığmayan kadın imajıyla Avrupa sinemasında önemli bir etki yarattı; moda ve yaşam tarzıyla da bir kuşağı etkiledi.

1973 yılında henüz 39 yaşındayken oyunculuğu tamamen bırakan Bardot, hayatını hayvan hakları savunuculuğuna adadı ve kurduğu vakıf aracılığıyla bu alanda çalışmalar yürüttü.

Sinema kariyerinin ardından yaptığı açıklamalar zaman zaman tartışmalara yol açsa da, Brigitte Bardot Fransız sinemasının küresel ölçekte tanınan simgelerinden biri olarak kabul edilmekteydi.