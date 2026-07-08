  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Fransız siyasetçi Le Pen, cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı
Takip Et

Fransız siyasetçi Le Pen, cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı

Fransız siyasetçi Marine Le Pen, Paris Temyiz Mahkemesi'nin kamu görevine aday olma yasağını kısaltmasının ardından 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıkladı.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fransız siyasetçi Le Pen, cumhurbaşkanlığı adaylığını resmen açıkladı
Takip Et

Fransa’da Paris Temyiz Mahkemesi tarafından Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada yolsuzluktan suçlu bulunan Fransız siyasetçi Marine Le Pen, kararın ardından katıldığı bir televizyon programında 2027 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını duyurdu. Le Pen, “Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayım” dedi.

Hakkında verilen karara karşı Fransa Yargıtayı’na başvuracağını söyleyen Le Pen, başvurusunun istinaf kararının etkilerini askıya alacağını savundu. Le Pen, "Kampanyamı elektronik kelepçe olmadan yürüteceğim. Siyasi geleceğime mahkeme kararından çok sandıkta karar verilmesi gerek. Fransız halkına hiçbir şey dayatılmamalı” ifadelerini kullandı.

Paris Temyiz Mahkemesi, yolsuzluktan suçlu bulunan siyasetçi Marine Le Pen'e 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi cezası, 15 ay siyasetten men yasağı ve 100 bin avro para cezasına hükmetti.

Dünya basını Ankara'daki NATO Zirvesi'ni nasıl gördü?Dünya basını Ankara'daki NATO Zirvesi'ni nasıl gördü?Dünya
Norveç Başbakanı Store: NATO Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruzNorveç Başbakanı Store: NATO Zirvesi'ne katılmaktan memnuniyet duyuyoruzDünya
Borsa İstanbul'dan 4 şirkete tedbir kararıBorsa İstanbul'dan 4 şirkete tedbir kararıBorsa Haberleri
Akaryakıta bir zam daha geldi: İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta bir zam daha geldi: İşte 8 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 