Fransız siyasetçi, TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu

Fransa'da Milletvekili Arthur Delaporte, kullanıcılarının hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok hakkında suç duyurusunda bulundu.

TikTok'un çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonu Başkanı Delaporte, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TikTok'un tarafsız bir platform olmadığını belirtti.

Delaporte, TikTok hakkında, "Bu, dikkati yakalamak, kullanıcıları bazen sorunlu ve az denetlenen içeriklerin kapalı devresine hapsetmek ve bunu paraya dönüştürmek için tasarlanmış korkunç bir algoritma makinesi" değerlendirmesinde bulundu.

TikTok'un, sisteminin tehlikelerinin farkında olmasına rağmen uygulamaya devam ettiğini belirten Delaporte, platformun, 18 yaşından küçükler için canlı yayın ve kişiselleştirilmiş algoritmaları yasaklamasının yanı sıra kullanıcıların ruh sağlığı üzerindeki hasarın maliyetini üstlenmesini önerdi.

Milletvekili Delaporte, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'da, kullanıcılarının sağlığını ve hayatını tehlikeye attığı gerekçesiyle TikTok'a karşı suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TikTok'un 15 yaşından küçükler üzerindeki psikolojik etkilerini araştıran Parlamento Komisyonunun raporu da kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, 15 yaşından küçükler için sosyal medya platformlarının tamamen yasaklanması, 15-18 yaş arası gençlerin ise 22:00-08:00 saatleri arasında bu platformlara erişiminin engellenmesi teklif edildi.

