Fransız siyasetçi Türkiye’ye yönelik AB yardımlarının durdurulmasını istedi

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Fransa’da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Marine Le Pen, Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı desteğin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Brüksel’de Avrupa Birliği liderlerinin zirvesi öncesinde basın toplantısı düzenleyen Le Pen, Türkiye’ye yönelik üyelik öncesi politikaların ve kalkınma programlarının da sonlandırılmasını istedi.

Le Pen’in açıklamaları, Avrupa Komisyonu’nun yetkileri ve AB bütçesinin kullanımına ilişkin tartışmaların gündemde olduğu bir dönemde geldi.

Avrupa Komisyonu’nun yetkileri sınırlandırılsın

Le Pen, Avrupa Komisyonu’nun mevcut yetki alanını aştığını öne sürerek kurumun rolünün üye ülkelere hizmet veren bir sekretaryayla sınırlandırılması gerektiğini belirtti. Komisyonun sağlık ve iç güvenlik gibi alanlarda kendi yetki sınırlarının dışına çıktığını savunan Le Pen, Fransa’nın AB kurumlarının diplomasi, askerî konular ve istihbarat alanlarında daha fazla yetki üstlenmesini kabul etmeyeceğini söyledi.

Türkiye’ye yönelik programlar sona ermeli

Le Pen, Türkiye’ye sağlanan mali desteğin yanı sıra üyelik öncesi politikaların ve kalkınma programlarının da bitirilmesini talep etti. Fransız siyasetçi, Avrupa’nın ulusal egemenlikleri koruması, sınır güvenliğini sağlaması ve bağımsız hareket edebilmesi gerektiğini savundu. Mevcut AB politikalarının bu hedefleri karşılamadığını ileri süren Le Pen, Avrupa çapında ortak karar mekanizmalarının ulusal egemenlikleri zayıflattığını iddia etti.

AB’nin geleceğine ilişkin tartışma

Le Pen, Avrupa Komisyonu’nun yetkilerinin yeniden tanımlanmasını ve üye devletlerin karar alma süreçlerinde daha belirleyici olmasını istedi. Açıklamalar, Fransa’da gelecek yıl yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Avrupa Birliği’nin yapısı, bütçesi ve dış politikası konularındaki tartışmaları da gündeme taşıdı.

Le Pen’in Türkiye’ye yönelik desteklerin kesilmesi çağrısı, kendi siyasi yaklaşımını yansıtırken, bu açıklama AB’nin Türkiye politikasında alınmış yeni bir karar anlamına gelmiyor.