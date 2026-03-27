Fransızlar ve Portekizliler ucuz akaryakıt için İspanya'ya geçiyor

Orta Doğu'daki çatışmaların yarattığı küresel enerji krizinden ötürü son bir ayda İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artışlar yaklaşık yüzde 20'ye ulaşırken, hükümetin 20 Mart'ta aldığı ve 22 Mart'ta yürürlüğe giren kararname ile fiyatlar düştü.

İspanyol basınındaki haberlerde, akaryakıttaki KDV oranının yüzde 21'den yüzde 10'a düşürüldüğü İspanya'da gerileyen benzin ve mazot fiyatlarına, sınır komşuları Portekizlilerin ve Fransızların da ilgi gösterdiği belirtildi.

Haberlerde, sınıra yakın olan Portekizlilerin ve Fransızların araçlarının depolarını İspanya'da doldurarak yaklaşık 20 avro tasarruf ettikleri kaydedildi.

İspanya'nın kuzeydoğuda Fransa ve batıda Portekiz ile olan sınırlarında, normalden fazla araç yoğunluğu gözlendiği, benzin istasyonlarında zaman zaman kuyrukların oluştuğu bildirildi.

Haberlerde, Fransa'da litre başına mazotun 2,12 avro, benzinin 1,99 avro olduğu, İspanya'da ise hükümetin aldığı önlemlerle mazotun 1,80 avro, benzinin de 1,62 avroya gerilediği ifade edildi.

"Buradan benzin almak çok daha uygun"

Sınırdaki çok kısa bir mesafeden Portekiz'den gelerek İspanya'nın Fuentes de Onoro kasabasından benzin alan Aurelio Pereira adlı Portekizli, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "İspanya ile aradaki fark litre başına yaklaşık 20 sent. Buradan benzin almak çok daha uygun." dedi.

Bu kasabadaki bir benzin istasyonunda çalışan Jorge Costa da "Bu istasyonlardaki müşterilerin yüzde 95'i Portekizli. Zaten normalde depo başına 10 avroluk bir tasarrufları vardı. Şimdi bu fark daha da büyüdü. O yüzden daha çok geliyorlar." diye konuştu.

Diğer yandan tüketici dernekleri, İspanya'da hükümetin aldığı önlemlere rağmen akaryakıt fiyatlarının bir yıl öncesine oranla ciddi oranda artış gösterdiğine dikkati çekerek, özellikle mazotta bir yıl öncesine oranla bir aracın deposunun 19 avro daha pahalıya dolduğuna işaret etti.