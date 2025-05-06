Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı oldu

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisinin Genel Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te ikinci tur oylamada başbakan seçildi.

618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan genel kurulda yapılan gizli oylamada Merz, ikinci tur oylamaya katılan 618 milletvekilinden 325'inin oyunu aldı.

Oylamada 289 milletvekili "hayır" oyu kullanılırken, 1 milletvekili çekimser kaldı, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Friedrich Merz Almanya’nın 10. Başbakanı oldu

Merz, ​​​​​​​böylece İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Almanya’nın 10. Başbakanı oldu.

Merz, bugün ilk tur oylamada 310 milletvekilinin desteğini alsa da başbakan seçilmesi için gereken 316 oya ulaşmamıştı.

Merz'in eşi Charlotte Merz ile kızları Constanze ve Carola oylamayı tribünden izledi. Eski Başkan Angela Merkel ilk tur oylamada tribünde yer alırken, ikinci tura gelmedi.

Federal Meclis'te yemin edecek

Federal Meclis'te başbakan seçilen Merz, Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’den atama belgesini alacak ve tekrar Federal Meclis'e dönerek yemin edecek.

Yemin töreninden sonra resmen göreve başlayacak

Merz, mecliste yemin ettikten sonra kabinenin yeni üyeleriyle Bellevue Sarayı’na gidecek. Yeni bakanlar burada Cumhurbaşkanı Steinmeier’den atama belgelerini alacak. Daha sonra meclise dönecek olan bakanlar burada yemin ettikten sonra resmen göreve başlayacak.

Koalisyon protokolü imzalanmıştı

Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD), 23 Şubat’ta düzenlenen erken genel seçimden 45 gün sonra 9 Nisan’da hükümeti kurmak için koalisyon protokolü üzerinde anlaşmıştı.

Ardından CDU, CSU ve SPD ilgili kurullarda koalisyon protokolüne onay verdikten sonra dün koalisyon protokolü söz konusu partilerin lideri tarafından imzalanmıştı.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan CDU/CSU partileri ve SPD'nin mecliste toplam 328 sandalyesi bulunuyor.

Friedrich Merz kimdir?

Friedrich Merz 11 Kasım 1955 tarihinde dünyaya geldi.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) üyesi olan Merz, 2022 yılından bu yana CDU'nun federal başkanı ve CDU/CSU meclis grup başkanı olarak görev yaptı.

Merz, 1989-1994 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olarak görev yaptı. 1994-2009 yılları arasında Federal Meclis'te milletvekilliği yapmış, 2000-2002 yılları arasında ise ilk kez CDU/CSU meclis grup başkanı olarak muhalefet lideri olmuştur. 2009 yılında siyasetten ayrılan Merz, lobicilik ve hukuk alanında çalışmıştır.

2018 yılında siyasete geri dönen Merz, aynı yılın Aralık ayında ve Ocak 2021'de CDU parti liderliği için aday olmuş, ancak ilk iki girişiminde başarılı olamamıştır.

2021 federal seçimlerinde yeniden Federal Meclis üyesi olarak seçilen Merz, 2021'deki üçüncü denemesinde CDU'nun parti lideri olmuştur.