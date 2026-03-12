Frontex: Bu yılın ilk 2 ayında AB'ye düzensiz geçişler yüzde 52 azaldı

Frontex'ten yapılan açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan durumun şu ana kadar AB sınırlarındaki göç durumuna belirgin etki yapmadığı ancak ilerleyen aylarda bölgede yerinden edilme riskini artırabileceği belirtildi.

Açıklamada, 2026'nın ilk 2 ayında yaklaşık 12 bin düzensiz geçişin kaydedildiği, bunun 2025'in aynı dönemine göre yüzde 52 düşüşe denk geldiği aktarıldı.

Batı Akdeniz hariç tüm rotalardaki düzensiz geçişlerde düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, rotalardaki zorlu hava koşullarının düşüş eğilimine katkıda bulunduğu ifade edildi.

En keskin düşüşün yüzde 83 ile Batı Afrika rotasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, doğu kara sınırında yüzde 80, Orta Akdeniz rotasında yüzde 50, Batı Balkanlar'da yüzde 38, AB topraklarından İngiltere'ye doğru düzensiz çıkışlarda da yüzde 12 azalma olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Türkiye'den geçişlerin de yer aldığı Doğu Akdeniz rotasında 2025'in ilk 2 ayındaki geçişlere kıyasla yüzde 50'lik düşüş yaşandığı belirtildi.