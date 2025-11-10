FT: 31 yaşındaki Eppinger 2,5 yılda 250 milyon doları nasıl kazandı?

Fransa’nın güneyinde Cannes’da 7 milyon Euro değerindeki villasında yaşayan Christopher Eppinger, lüks yaşam tarzıyla dikkat çekerken, dünyaca ünlü La Guerite restoranında kendine ait masasında geçen yıl 30. yaş gününde düzenlediği partide 300 şişe şampanya açtırdı.

Christopher Eppinger, Rus petrolü ticaretinde yaptırımlar devreye girince büyük oyuncuların çekilmesiyle devreye girerek 2022–2025 arasında 30 ayda yaklaşık 2 milyar dolarlık işlemden 250 milyon dolar kâr elde etti.

AB ve ABD’nin yaptırımları tam ambargo getirmek yerine “fiyat tavanı” getirince, Eppinger, işlemlerini kurduğu “yasal yapı” ile tavanın altında fiyat kullanarak yaptı.

Bankaların çekildiği dönemde küçük işlemciler büyük hacim çevirme imkanı buldu. 2025 başında ABD’nin Dubai merkezli bazı işlemcilere yaptırım sinyali vermesiyle risk artarken Eppinger, Rus petrolünü şubatta bıraktığını açıkladı. Şimdi, banka kredileriyle “Rusya dışı” işlemlere yöneldiğini açıklıyor.

1994 doğumlu Eppinger, genç yaşta Kazakistan’da saha tecrübesi edindi. İlişki ağı ve hızlı harekete geçme kabiliyetiyle öne çıkarken, “oyunda kalma”yı asıl hedef gördüğünü belirtiyor.

“Yasaları ihlal etmedim”

Eppinger, savaş sonrası dönemde Rus petrolüne uygulanan yaptırımların yarattığı boşluğu fırsata çevirdiğini kabul ederek, “Hiçbir zaman yasa dışı iş yapmadım. Eğer tam bir ambargo olsaydı, o işe girmezdim. O zaman suçlu olurdum” diyor.

Eppinger’in sahibi olduğu CE Energy, 2022’de faaliyetlerine başladı ve kısa sürede Nijerya, Bahamalar, İspanya, Çin ve BAE gibi ülkelere milyonlarca ton akaryakıt sevkiyatı gerçekleştirdi. Şirketin işlemlerine ilişkin belgeler, her ticaretin Batı’nın belirlediği “fiyat tavanı” sınırları içinde yapıldığını gösteriyor.

Risk alan kazandı

Rusya’ya yönelik yaptırımlar sonrası BP, Shell gibi devler piyasadan çekilince, risk almaya hazır küçük işlemciler devreye girdi. CE Energy de bu dönemde yükseldi. Rus petrolünün menşei, genellikle BAE’nin Fujairah Limanı’nda yapılan “karışım” işlemleriyle belirsizleşti. Eppinger’in avukatları, bu belgelerin uluslararası hukuk açısından geçerli olduğunu savunuyor.

“Kaynağım Rus petrolüydü”

Eppinger, Financial Times’a yaptığı açıklamalarda, “Yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Belki bana ‘Hepsi tavan fiyatın altında mıydı?’ diye soracaklar ama öyleydi. İşimin kaynağı Rus petrolüydü ve bunu söylemekten korkmuyorum” sözlerini kullandı.

Yaptırımların sıkılaştığı 2025 Şubat’ta CE Energy, Rusya ile ticaretini tamamen sonlandırdı. Eppinger şirketinin adını Petrichor olarak değiştirdi ve İsviçre bankalarıyla yeni finansman görüşmelerine başladı. Amacı, Rusya dışındaki enerji ticaretine yönelmek.

Hedefleri büyük

Eppinger, 23 yaşında Kazakistan’daki ilk girişiminde dolandırıldı, yatırımcılarla davalık oldu. Ancak bu deneyim, onu daha da hırslı hale getirdi.

Eppinger’in gelecek hedefleri içinde 40 yaşına kadar kendi adasını almak ve servetinin sonuna bir tane daha sıfır eklemek bulunuyor.