FT: ABD’den, AB’nin gıda ihracatına gümrük vergisi tehdidi

ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticaret müzakerelerinde gerilim artıyor. Washington, Brüksel’e yönelik yeni bir tarife tehdidinde bulundu.

FT'nin haberine göre, ABD yönetimi, AB’den yapılan tarım ürünleri ithalatına yüzde 17 oranında gümrük vergisi uygulama tehdidi olan seçeneği masaya koydu. Bu hamlenin, tarafların uzun süredir yaptığı görüşmelerin ve çözüme ulaşamayan anlaşmazlıkların yansıması olduğu belirtildi.

Anlaşma ihtimali giderek azalıyor

AB yetkilileri, tarım ürünlerine yönelik tehdidi, ticari ilişkilerde yeni bir tırmanma evresi olarak değerlendiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönettiği müzakere sürecinde, tarafların anlaşmaya varması için belirlenen son tarih 9 Temmuz’a günler kala ortaya çıkan bu hamleyle, anlaşma ihtimalindeki belirsizlik arttı.

Mevcut vergilere ek konusu da belirsiz

Trump yönetimi, 2 Nisan’da açıklanan vergilerden bu yana AB ürünlerine uygulanan yüzde 10’luk tarifeyi “duraklattı.” Taraflar arasında yapılan son görüşmelerde, bu oranların artırılabileceği, özellikle gıda ürünlerinin hedef alınabileceği de gündeme geldi. Yüzde 17'lik yeni tarifenin mevcut vergilere ek mi olacağı yoksa yeni bir oran olarak mı konulacağı konusunda netlik bulunmuyor.

AB’den vergi muafiyeti isteği

ABD tarafı, şirketlerine yönelik düzenlemeler konusunda Brüksel heyetinden kapsamlı muafiyetler talep ediyor. Ayrıca ikili ticaret açığının kapatılmasını da istiyor.

AB yetkilileriyse, Washington’un bu taleplerini reddetti.

Görüşmelerde özellikle teknik düzenlemeler ve sektörel muafiyetler öne çıkarken, AB tarafı uçak parçaları ve alkollü içkiler gibi bazı kalemlerin tarifelerin dışında kalması istedi.

İki taraf da prensipte anlaşılacak çerçeve üzerinde çalışmayı sürdürüyor. Beş sayfalık bir taslak metin üzerinde görüşmeler devam ederken, anlaşmaya varılan somut maddelerin sayısı ise çok düşük kalıyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, en azından müzakerelerin devamını sağlayacak bir prensip anlaşmasına varmayı umduğunu söylerken, Trump yönetimi 9 Temmuz’a kadar bağlayıcı bir anlaşma yapmaya yanaşmıyor.

Gıda ihracatında en önemli pay

AB Ticaret Komiseri Maroš Šefčovič, Washington’da gerçekleştirilen temaslarda, gıda ürünlerine uygulanabilecek yüzde 17’lik yeni vergiler hakkında bilgilendirildi. Ertesi gün, bu gelişmeler 27 AB üyesi ülkenin büyükelçilerine aktarıldı. AB'nin tarımsal gıda ihracatında önemli bir paya sahip olan ürünler arasında şarap da yer alıyor. AB, geçen yıl bu kalemde ABD’ye toplamda 48 milyar Euroluk ihracat gerçekleştirdi.

Komiser Šefčovič, AB düzenlemelerinin ABD standartlarına göre değiştirilmesini defalarca "kırmızı çizgi" olarak tanımlamıştı. Ancak bu tutuma rağmen, Brüksel’in çevre mevzuatı gibi bazı alanlarda regülasyonları yumuşatabileceği ifade ediliyor.

AB'de “birlik” yok

Üye ülkeler arasında da yaklaşım birliği bulunmuyor. Bazı ülkeler, geçici de olsa yüksek tarifeleri kabul ederek anlaşmaya varılmasını savunurken, diğerleri ABD’ye misilleme yapılması yönünde ısrar ediyor. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, ticaret politikasını yöneten Avrupa Komisyonu’na hızlı bir anlaşmaya varılması konusunda baskı yapıyor. Merz, özellikle otomobil sektörüne uygulanabilecek yüzde 25’lik ve çelik sektörüne yönelik yüzde 50’lik tarifeler konusunda endişeli.

Cuma günü yapılan büyükelçiler toplantısında bazı diplomatların Washington’a daha sert bir duruş sergilenmesini önerdiği öğrenildi. AB diplomatlarına göre, ABD müzakere süreci için üç farklı senaryo oluşturduğunu iletti. Buna göre, “prensipte anlaşma” sağlayan ülkeler için yüzde 10'luk tarifeler korunacak ve ilerleyen aşamalarda yeni indirimler gündeme gelebilecek. Anlaşmaya varamayan ülkeler için tarifeler Nisan ayında açıklanan seviyeye dönecek. ABD’nin iyi niyetle hareket etmediğini düşündüğü ülkelere ise daha yüksek oranlı tarifeler uygulanacak.

AB’den misilleme hazırlığı

AB tarafı ise olası ABD tarifelerine karşılık verebilmek için misilleme hazırlıklarını sürdürüyor. 14 Temmuz itibarıyla, AB üyesi ülkeler yılda 21 milyar euroluk ABD ürününe karşılık gümrük vergisi uygulamaya hazır hale gelecek. Komisyon, toplamda 95 milyar euroluk daha geniş bir misilleme paketinin içeriğini hazırlıyor. Bu pakette uçaklardan gıda ürünlerine kadar birçok kalemin yer aldığı bildiriliyor.

Komisyon sözcüsü, yaptığı açıklamada “AB'nin pozisyonu başından beri netti: ABD ile müzakere edilmiş bir çözüme öncelik veriyoruz ve bu hedef geçerliliğini koruyor. Ancak, tatmin edici bir sonuca ulaşılamaması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyoruz” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray’dan henüz konuyla ilgili yorum yapılmadı.