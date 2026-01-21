FT: Liderler Davos’a sığmıyor, gerçek dünyaya taşınabilir!

Financial Times (FT) haberine göre, World Economic Forum’un (WEF) üst düzey yöneticileri, kuruluşun amiral gemisi niteliğindeki yıllık toplantısının yerinin değiştirilip değiştirilmeyeceğini değerlendiriyor. Görüşmelerin gerekçesi olarak, etkinliğin geleneksel Alp kasabası Davos’un kapasitesini aşması gösteriliyor.

BlackRock Yönetim Kurulu Başkanı ve WEF yönetim kurulunun geçici eş başkanı Larry Fink, zirvenin Davos’tan kalıcı olarak taşınması ya da farklı şehirler arasında dönüşümlü düzenlenmesi seçeneklerini özel görüşmelerde ele aldı. Görüşmelere daha önce de sıklıkla katılan kaynaklara göre, Detroit ve Dublin bu kapsamda gündeme gelen yerler arasında bulunuyor.

Davos, gerçek dünyadan kopuk mu?

Fink, forumun aşırı elitist ve gerçek dünyadan kopuk olduğu yönündeki eleştiriler sonrasında yeniden şekillendirilmesi gerektiğini savunuyor.

Pazartesi günü yayımladığı blog yazısında WEF’in yalnızca siyasi ve iş dünyası liderlerine değil, daha geniş kesimlere açılması gerektiğini belirtti. Fink, Davos’un yanı sıra Detroit, Dublin, Jakarta ve Buenos Aires gibi şehirlerde de "ortaya çıkılması ve dinlenmesi" gerektiğini ifade etti.

Kapasiteyi aştı

WEF yönetimi, yaklaşık 60 yıldır zirveye ev sahipliği yapan Davos’un etkinliğin manevi ve pratik merkezi olduğunu vurgulamayı sürdürse de kaynaklara göre mekânın artan lojistik ve stratejik zorlukları kabul ediliyor.

Bir üst düzey yönetici, bu haftaki toplantı sırasında Davos’a girmek için üç buçuk saat trafikte beklediğini belirterek, forumun mevcut kapasiteyi aştığını söyledi.