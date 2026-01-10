FT: Wall Street, Maduro sonrası Venezuela için fırsat kolluyor

Financial Times, Wall Street’in Maduro sonrası Venezuela’da yatırım fırsatlarını yokladığını aktardı.

ABD bankaları, Nicolas Maduro’ya yapılan operasyonun ardından Venezuela’da enerji ve altyapı odaklı on milyarlarca tutarında potansiyel yatırım alanı oluşmasını öngörüyor.

Haberde, dev bankaların, Venezuela’nın geniş petrol rezervlerinin devreye alınması ve yıpranmış altyapının onarılması için gerekli finansman ihtiyacını değerlendirmeye başladığı belirtildi.

ABD’nin özel sektörünün Venezuela’nın yeniden inşasında merkezi bir rol üstlenmesi beklenirken, Latin Amerika’da güçlü varlığı ve yüksek likiditesi bulunan büyük ABD bankalarının da sürece daha fazla ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Yıllar sürecek

Büyük ölçekli projelerin finanse edilmesinin yıllar alabileceği ihtimali öngörülüyor.

Venezuela’da perakende bankacılık alanında önemli bir konumda olan İspanyol BBVA’nın, ülkedeki sermaye ve döviz kontrolleri nedeniyle kâr ve temettü transferi engellere takılıyor. Bu kısıtlamaların gevşetilmesi, BBVA için önemli bir mali kazanç ihtimalini de doğuruyor.

JPMorgan’nın ülkenin başkenti Karakas’ta ofisi bulunurken, bu ofisin uzun süredir faal olmadığı da biliniyor.

Citigroup, Venezuela’daki yüz yıldan fazladır süren faaliyetlerini 2021’de Banco Nacional de Credito’ya devretmişti.

Temaslar hız kazandı

ABD’nin Maduro’ya operasyonu sonrası Wall Street’ten Venezuela’ya yönelik temaslar hız kazandı.

Bazı bankalar, değişim ihtimaline karşı önceden hazırlık yaptı.

Barclays, 2025 yılında Washington’daki IMF toplantıları sırasında Venezuela muhalefetiyle yatırım konulu özel görüşmeler düzenlerken, tartışmalarının odağında da petrol sektörü ve ham petrol satışlarının yeniden açılması yer alıyor.

Enerji yatırımları kritik rol üstleniyor

Yabancı bankaların, enerji yatırımlarının yanı sıra temel altyapı projelerinin finansmanında kritik rol üstlenmesi bekleniyor.

Venezuela’nın finansal hizmetler sektörü sınırlı büyüklükte olurken, kısa vadede bankalar hızlı dönüş için temkinli duruyor.

Bankalar, ABD yaptırımlarının geleceğini beklerken, seçim süreci de izleniyor. Maduro sonrası Delcy Rodríguez, ABD onayıyla ülke yönetimini sürdürüyor.

Şirketler temkinli

Hukuk ve düzenleyici çerçevenin zayıflığı yatırım kararlarını sınırlarken, bankaların, Venezuela’ya girişte Chevron ve ExxonMobil gibi enerji şirketlerinin adımlarını izlemesi bekleniyor.

Enerji yatırımlarının hayata geçmesi için finansman erişimi kritik bir unsur olarak öne çıkarken, büyük yatırımlar için ABD hükümeti destekli garantiler bekleniyor.

Venezuela ekonomisi 2013–2020 döneminde yaklaşık yüzde 80 oranında küçüldü.

Büyük ölçekli şirket birleşme ve satın almalarının gündeme gelmesi için yaklaşık 2 yıllık bir süreç öngörülüyor.

Dev şirketler, ABD’nin geçmiş operasyonları sonrası kalıcı siyasi dönüşümün sağlanamaması nedeniyle temkinli bir yaklaşım izliyor.