Fuji Yanardağı patlarsa ne olur? Felaket senaryosunun videosu yayınlandı

Tokyo Büyükşehir Belediyesi, aktif bir yanardağ olan Fuji’nin patlaması halinde yaşanacakları anlatan ve yapay zeka tarafından hazırlanan bir video yayınladı.

Yapay zeka (AI) teknolojisinin günlük hayattaki kullanımı giderek artarken, Japonya’daki Tokyo Büyükşehir Belediyesi’nden dikkat çeken bir uyarı geldi.

Dev metropolün yönetimi, aktif bir yanardağ olan Fuji’nin patlaması halinde yaşanacakları anlatan ve yapay zeka tarafından hazırlanan bir video yayınladı.

Muhtemel bir patlamada Fuji Dağı’nın püskürteceği volkanik külün 2 saat içinde Tokyo’nun geniş kesimlerine yağabileceği belirtilen videoda, kül miktarının bazı bölgelerde 10 santimetreye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

Böyle bir senaryoda ulaşım aksamaları, elektrik kesintileri ve gıdaya erişim gibi zorlukların yaşanabileceğine dikkat çekilerek halka maske ile gıda stoku bulundurma gibi önlemler alma çağrısında bulunuldu.

En son 318 yıl önce patlamıştı

Aktif bir volkan olarak kabul edilen Fuji Dağı en son 16 Aralık 1707’de patlamıştı. Lav akıntısı yaşanmasa da büyük miktarda volkanik kül ortaya çıkmıştı. Tarımsal üretimde ciddi düşüşe neden olan volkanik kül, nehir yataklarını doldurarak sel baskınlarına yol açmıştı.

