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Futbol kulübü sahibi iş insanı Filipov, evinde vurularak öldürüldü

Botev Plovdiv futbol kulübünün çoğunluk hissedarı Bulgaristanlı iş insanı İliyan Filipov, Filibe'deki evinde vurularak öldürüldü.

Haber Merkezi
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Futbol kulübü sahibi iş insanı Filipov, evinde vurularak öldürüldü
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Bulgaristan'ın önde gelen iş insanlarından ve Botev Plovdiv futbol kulübünün çoğunluk hissedarı İliyan Filipov, Filibe'deki evinde silahla vurularak öldürüldü.

Cinayetin ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Başkent Sofya'nın yaklaşık 145 kilometre güneydoğusunda bulunan Filibe'nin ana giriş ve çıkış noktaları polis ekipleri tarafından kapatıldı.

Polis, saldırının ardından kentte çalışma başlattı.

Savcılıktan açıklama

Filibe Bölge Savcısı Vanya Hristeva, cinayetin ardından düzenlenen basın toplantısında soruşturmaya ilişkin ilk bilgileri paylaştı.

Hristeva, " Muhtemel tüm ipuçlarını aktif olarak takip ediyoruz." dedi.

İliyan Filipov'un kim tarafından ve hangi nedenle öldürüldüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İliyan Filipov kimdir?

Bulgaristan'ın en büyük nakliye ve lojistik şirketlerinden PIMK'nin sahibi olan Filipov, aynı zamanda ülkenin birinci lig ekiplerinden Botev Plovdiv'in çoğunluk hissedarıydı.

Filipov'un Filibe'deki evinde yerel saatle 01.00 sıralarında vurularak öldürüldüğü açıklandı.

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