Fütüristik mega projeler Suudileri 'borca soktu'

Suudi Arabistan'ın başlıca içerisinde 5 farklı dev şehir planı yer akab NEOM ve diğer fütüristik mega kent projeleri bütçeye oldukça pahalıya patlıyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, geçen ay eylül ayı itibariyle nakit seviyesinin dörtte üç oranında azalarak 15 milyar dolara gerilediğini ve en düşük seviyeye indiğini açıkladı.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre Suudiler, harcama musluklarını açık tutmak için son zamanlarda kaçındığı bir araç olan borçlanmaya başvurdu. Ülke şimdilerde petrol devi Saudi Aramco'da devasa bir hisse satışı daha planlıyor.

Suudi Arabistan açığı kapatmaya çalışıyor

Aradaki açığı kapatmak için Suudi Arabistan yıla iki büyük borç satışıyla başladı. Ocak ayı başında hükümet 12 milyar dolarlık bir tahvil arzıyla yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Birkaç gün önce de 2024 yılının tamamında uluslararası borç piyasalarından yaklaşık 9 milyar dolar borçlanacağı tahmininde bulunmuştu. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, bu olaydan birkaç hafta sonra 5 milyar dolarlık tahvil satışı daha gerçekleştirdi.

Mega projeler

En pahalı unsurlar arasında dev bir küp yapı olan New Murabba ve Kızıldeniz'deki bir yat tesisi yer alıyor. En dikkat çekici olanı ise, 500 milyar dolar fiyat etiketiyle Empire State Binası'ndan daha uzun, 160 kilometre uzunluğunda, aynayla kaplı çift binadan oluşacak The Line adlı bilimkurgu benzeri bir şehir.